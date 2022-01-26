護膚飲食｜5種食物可防曬兼美白！番茄甜椒高維他命C美味又平價

要維持漂亮皮膚，除了靠後天保養，均衡飲食、充足睡眠和運動也是保養肌膚好習慣。



而除了物理防曬與美白療程外，在天然的食材中也存在具有美白效果的營養素，適量補充一些蔬果，更是讓肌膚白皙大加分。

5種食物可防曬兼美白（按圖）

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吃對食物也有助防曬

一般人想到要防曬時，就是會在外出時塗抹高係數的防曬乳，或是撐把抗紫外線的傘、穿上小外套，以防皮膚直接受到陽光的照射而曬黑。更有許多人會尋求醫美的幫助，像是施打美白針、雷射、換膚等療程來達到美白的效果。

除了以上物理防曬及美白療程外，其實在天然食物中也存在著具有皮膚保養、美白效果的食物，在這個大家都在嚴防自己被曬黑的季節中，也不失為一個預防方式。台灣營養師李錦秋營養師就曾在個人部落格上分享，透過攝取以下食物，有助維持白皙肌膚：

吃富含維他命Ｃ的蔬果有助肌膚美白

- 番石榴

- 檸檬

- 車厘子

- 番茄

- 甜椒



6大敏感肌護膚飲食習慣（點擊下圖看清！👇👇👇）

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以上蔬果的特色都是含有豐富的維他命C，有助抑制黑色素，並且還能促進體內膠原蛋白的生成，甚至還能中和紫外線對皮膚的破壞，以達到抗氧化的作用，是維持肌膚美麗的重要營養素。

其餘像是車厘子的鐵質有能消退皮膚上黑斑的作用，而番茄裡的茄紅素能夠抗曬傷，最後是甜椒所含的胡蘿蔔素，具有很好的抗氧化作用，都能達到美白的作用。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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