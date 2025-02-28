降血糖飲食｜糖尿病症狀口渴尿頻5食物減風險　1種天天⅓茶匙便夠

三高是指高血壓、高血脂及高血糖，而普遍香港人喜歡進食高糖分及高碳水化合物的食物，令血糖含量偏高，長期的高血糖，容易造成許多種疾病，包含小血管併發症，如視網膜病變、腎臟病變、神經病變及糖尿腳，或是血管併發症，如心臟病及中風等。所以，血糖問題絕對不容忽視。



血糖是什麼？

是指血液中的葡萄糖。消化後的葡萄糖由小腸進入血液，並被運輸到機體中的各個細胞，是細胞的主要能量來源。

糖尿病原因、症狀｜口渴易倦 晚上尿頻

身體會將澱粉類食物轉化成葡萄糖，再燃燒葡萄糖提供我們日常所需的能量，為了要燃燒葡萄糖，身體需要一種由胰臟產生的荷爾蒙叫做胰島素。胰島素的工作就是調節體內血糖。當缺乏胰島素時，身體就無法燃燒葡萄糖製造能量，以致在血液中堆積，並由尿中排出，造成在尿中有糖，而血糖濃度會升高，就是糖尿病。

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血糖正常值及糖尿病患者數值。（網上圖片）

當血液中的萄葡糖含量過高時，會出現小便頻密，尤其晚上；口渴、易倦、體重下降、視力模糊、經常感染疾病等，但亦有部份患者沒有明顯病徵，要待出現併發症才知患上糖尿病。

如何預防高血糖？

預防高血糖應減少進食葡萄糖及蔗糖含量高的食品。吃飯要細嚼慢咽，這樣可以防止血糖在短時間內快速上升，一次不要吃太多，有七八分飽就夠了。另外，需要加強鍛煉身體，以飲食節制及運動等方法來控制血糖。睡眠方面也非常重要，睡眠不足或壓力過大會引發激素分泌，此時會令人產生進食的錯覺。而睡眠欠佳，高血糖或罹患糖尿病的風險也會上升。如果想降血糖，也可以進食以下的食物。

按圖看哪些食物有助降血糖：

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助降血糖5種食物

1）肉桂

肉桂含多酚類抗氧化物，可以阻擋糖分的吸收，減低血糖飆升現象，同時刺激身體製造胰島素來降血糖。肉桂亦是高膳食纖維的食物，每100克肉桂含有53克膳食纖維，纖維有助控制空腹血糖及餐後血糖。

建議食用：每日進食1克（約1/3茶匙）肉桂。



2）洋蔥

洋蔥中含有類似降糖物質甲苯磺丁脲，具有降血糖作用。此外，更含有一種抗糖尿病的化合物，可刺激胰島素合成及釋放的作用，不但可以降低血糖，還能抑制高脂肪飲食引起的高膽固醇及治療糖尿病併發症。

建議食用：每星期進食2至3次洋蔥，每次100克。



洋蔥中含有類似降糖物質甲苯磺丁脲，具有降血糖作用。（網上圖片）

3）蒜頭

蒜頭含豐富的膳食纖維，每100克蒜頭含有16.9克膳食纖維，纖維可有效控制空腹血糖，另外，蒜頭亦含大蒜素，大蒜素可幫助身體釋放胰島素，有降血糖的直接作用。但注意蒜頭的副製成品，如蒜鹽、蒜蓉粉或蒜油，都不含這種大蒜素。

建議食用：每日進食1至2粒蒜頭。



4）秋葵

秋葵富含水溶性果膠及黏液蛋白，可減慢糖分的吸收，降低人體對胰島素的需求並抑制壞膽固醇，另外，每100克秋葵含有3.5克纖維，纖維可有效控制空腹血糖、餐後血糖、糖化血紅蛋白及脂類代謝。而秋葵中的類胡蘿蔔素能維持體胰島素的正常分泌及運用，因此有穩定血糖的功效。

建議食用：每星期進食2至3次秋葵，每次100克。



5）牛油果

牛油果含豐富水溶性及非溶性纖維，每100克含有6.8克膳食纖維，牛油果的高纖維有助我們穩定血糖，減少身體對胰島素的需求，美國有研究指出，牛油果可延長人的飽肚感，血糖也沒有受影響而提升。但牛油果的脂肪含量也高，每100克有14.7克脂肪，所以要注重食量。​​

建議食用：每星期進食2至3次牛油果，每次70克。



牛油果含豐富水溶性及非溶性纖維，可減慢糖分的吸收 （網上圖片）

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參考資料：康健知識庫／健康2.0