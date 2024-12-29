減肥｜日本名醫靠1款味噌湯減11公斤 改善糖尿！做錯1步易失好菌

味噌湯湯不僅好喝，對身體還有不少好處，是許多外食族熱愛的湯品之一。而日本名醫藤田紘一郎就曾靠「洋蔥味噌湯」改善糖尿病，長期肥胖的他，更從84公斤減到73公斤。



藤田紘一郎曾在50多歲時罹患糖尿病，導致整個人肥胖，之後他改變飲食習慣，並多吃洋蔥、椰菜等蔬食，成功甩肉11公斤，還因此改善了糖尿病。

味噌湯4大好處（按圖👇👇👇）

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藤田紘一郎習慣在早上煮一碗洋蔥味噌湯，因為味噌含有一種叫做「米麴菌」的益生菌，能促進腸胃蠕動，加上洋蔥含有豐富的抗氧化劑，且部分成分能有助於降低血糖水平，對於糖尿病患者十分有益。

台灣胃腸肝膽科醫師錢政弘則指出，煮味噌湯時應避免味噌長時間加熱，比較理想的做法是當湯煮好之後，先熄火，等溫度稍微冷卻下來，再加入味噌調味。

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錢政弘表示，味噌加熱過後，即使好菌因高溫而喪失，味噌仍然含有豐富的蛋白質、維他命B，維他命E，鎂、鋅，多元不飽和脂肪酸和異黃酮等成分，發酵過的豆製品還是有抗氧化、降低膽固醇，預防肝癌、乳癌，幫助減重等好處。

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洋蔥味噌湯食譜

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