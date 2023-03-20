抗氧化｜全球男性精子品質下降！強精抗氧化3大營養素多吃蘑菇蒜

影響生育的可不只卵子的問題，精子品質也是關鍵之一。



營養師列出3種抗氧化營養素，幫助民眾強化自身精子品質，提高生育率。

抗氧化劑營養素有哪些？（按圖👇👇👇）

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飲食生活習慣糟糕 當心精子品質下降

台灣營養師簡鈺樺指出，眾多文獻的報告表示，全球男性精子品質都有下降的趨勢，因此對於生育力影響以及擔憂並非只有關注在養卵的議題。而當然影響的因子範圍涵蓋很廣，如不健康的飲食、生活方式和污染，然而最貼近生活也容易改變的莫過於飲食調整。

強精飲食關鍵：抗氧化

簡鈺樺也指出，想要管理好精子品質，除了從營養素角度切入外，也能從抗氧化劑的角度做強化，因為抗氧化劑與男性的精液質量有所連結，能提高不孕男性之夫妻活產成功率，對於精子質量影響證據力更強。

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抗氧化劑營養素有哪些？

簡鈺樺列出常見的抗氧化營養素，包含肉鹼、輔酶Q10、硒、鋅及ω-3 脂肪酸等，增加這些營養素的攝入量與就能有效提精子品質：

1. 肉鹼

肉鹼是在人體組織中協助能量生成的關鍵物質，可以將脂肪酸運送進去產能工廠粒線體中，而製造出能量，也能輔助清除產能工廠粒線體產生的氧化物。肉鹼合成過程中需要胺基酸離胺酸、甲硫胺酸，同時維他命C、礦物質鐵、 菸鹼素以及維他命B6也參與過程中，因此飲食攝取均衡廣度相當重要，一般會建議六大類均衡攝取就可以進行合成。

2. 輔酶Q10

體內自由基為影響精子活動量以及品質重要關鍵。而輔酶Q10為對抗自由基效果很好的抗氧化劑，同時人體也可以進行製造，但發現隨著年齡、壓力、抽煙甚至藥物影響會導致體內耗損輔酶Q10的量會大量增加，因此必須注意飲食來源是否有著重。食物來源建議透過黃豆製品、魚類、牛肉來作為補充，若有額外從補充劑攝取，需注意劑量不超過每天30毫克。

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3.硒

硒是身體中的「微量營養素」，但講到抗氧化能力，其絕對是不可忽略的，硒可以協助抗氧化防禦系統穀胱甘肽過氧化物酶，食物來源建議透過蔥、蒜、蘆筍、全穀類、蘑菇等來獲得。

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