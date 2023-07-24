長者健康｜身上容易瘀青嗎？除受碰撞外　或與日常飲食、藥物有關

你的身上總是容易瘀青嗎？明明是自己也沒留意的小擦撞，一點都不痛，但到洗澡時才發現大小腿、手臂卻分佈着不知從哪來的大小瘀青。為甚麼有些人身上特別容易有莫名瘀青？其實可能跟你的飲食習慣有關。



1. 服用某些止痛藥、抗凝血藥或植物萃取物

「瘀青其實就是血管破裂造成。尤其是老人與女性，血管本身比較脆弱，當碰上飲食或藥物含有抗凝血成分的時候，就容易產生更多瘀青。」台北市立聯合醫院中興院區家醫科主任孫文榮說，若血管已經較脆弱的族群，遇到碰撞摩擦，如果吃的東西又有降低凝血功能的效果，將會使得血管破裂的出血量更大、也更不易凝結。

孫文榮指出，一般常用於消炎止痛的阿斯匹靈、布洛芬都會影響凝血功能。可能有心肌梗塞、腦梗塞這類血栓造成的問題時，醫生通常會開華法林來防止血栓形成，降低血栓性栓塞症發生機率。但因為這些抗凝血藥物，一旦受傷，就會比較容易出血不止。

除上述抗凝血藥物之外，大蒜、薑、銀杏、人參、納豆等食物，也具有抗凝血的作用。趙強補充，其實單吃這些食物，抗凝血效果並不會太明顯，因為人類一天飲食的量不會那麼大，只有經由加工萃取後製成的營養補充品，如大蒜精、銀杏膠囊、納豆激酶等，因為濃度變高，才會對人體產生明顯影響。另外魚油、維他命E等營養補充品，也有類似功效。

趙強提到，曾經有位高齡病患因為趕流行，吃親戚從日本帶回來的納豆激酶，因此只是輕微撞到腿，就瘀青一大塊。趙強陪着病患回顧過去的用藥與飲食習慣，才發現他原本就有服用華法林，又配上有預防血栓功能的納豆激酶，兩者產生交互作用，讓凝血因子更不利運作。

因此，他也建議大家，雖然營養補充品屬於食品類別，但萃取後濃度高於普通食物，所以在購買、服用這些補充品前，最好仍先針對自己平時的用藥、飲食習慣，請教營養師或藥師，避免與其他藥物交互作用，否則吃了不只沒效，反而傷身體。

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2. 缺乏維他命C與K、蛋白質

維他命C能改善心血管系統；維他命K則具有抗發炎、促進凝血的效果。所以如果缺乏這兩類維他命，也可能使得瘀青不易復原。不過這兩類維他命建議從日常飲食補充即可，如石榴、柑橘類水果等；深綠色蔬菜如菠菜、椰菜花、豌豆等。

維他命C可以從水果中攝取，一天兩份水果，各約八分滿的飯碗大小；蔬菜則是一天一份以上，煮熟後約半碗到三分之二。其實只要不要偏食，日常中的飲食就能補充足量維他命C與K。

此外，趙強提醒，血管是由平滑肌構成，需要足夠的蛋白質來修復。因此也應適度攝取蛋白質，強化血管，才不容易破裂造成瘀血。

不過除了評估自己的飲食與營養補充品外，當小瘀青不斷出現、久久不散時，也可能是其他疾病導致。如血小板低下症、肝硬化、內出血所導致，因此若情況嚴重，也應該至血液科求診。

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【本文獲「康健雜誌」授權轉載。】

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