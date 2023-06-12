護肝飲食｜肝臟不只是排毒中心！助人體吸收與轉化3大營養素

大家都知道熬夜傷肝、喝酒也傷肝。肝臟對人體至關重要，沒有健康的肝臟，人生就是黑白的。醫師指出，肝臟的功用不只有排毒，還會幫助人體吸收與轉化「三大營養素」，若肝臟開始出現不良症狀，就代表受損很嚴重，須盡快就醫。



肝臟不只助「排毒」

台灣家醫科醫師李思賢指出，肝臟的功能還包含膽汁的分泌，膽汁其實不是由膽囊製造，膽汁能分解吃進去的脂肪和脂溶性營養，同時排出體內的一些有毒物質，因此除了排毒外，身體許多營養素的轉換與代謝，其實都跟肝臟息息相關。

轉化吸收3營養素肝臟大有功勞（按圖👇👇👇）

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李思賢表示，人體所需的三大營養素中，都有肝臟的幫助才能完成轉換與代謝：

1. 碳水化合物

肝臟負責在營養充足的時候把葡萄糖轉變成肝醣儲存，在營養缺乏的時候把肝醣轉變成葡萄糖釋出，維持血糖的穩定。斷食的時候不會血糖低下，也是因為肝臟有糖質新生的功能，可以把胺基酸、甘油、乳酸等物質轉變成葡萄糖。

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2. 脂肪

肝臟也能代謝脂肪，而且肝臟還負責將果糖轉換成三酸甘油酯，所以果糖如果過量就很容易有脂肪肝的問題。而常見的脂蛋白也都是從肝臟製造的，只有非常少的比例是由飲食攝取。

脂肪酸的代謝就是在肝臟發生，幾乎全身的細胞都能夠利用脂肪酸產生能量，除了大腦，所以肝臟負責將脂肪酸轉變為酮體供大腦使用，而酮體還能治療小朋友的難治性癲癇。

3. 蛋白質

蛋白質經消化後會變成「胺基酸」，需要由肝臟代謝，因為胺基酸在代謝時會產生氨，氨是具有毒性的，但經過肝臟代謝成較無毒性的尿素，最後經由腎臟排出。同時，肝臟也會產生一些蛋白來維持血液中的滲透壓，如白蛋白等。

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肝臟出現症狀 代表狀況嚴重

李思賢提醒民眾，想要讓身體的營養吸收足夠全面，除了飲食要均衡外，肝臟的保養也必不可少，因為肝就算受損到90%時，也都還能正常運作，反過來說，當肝臟顯現出一些症狀時，就已經很嚴重了。

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