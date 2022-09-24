維他命C｜缺乏維他命C易疲累、患心臟病風險高？5類人最需要補充

維他命C應該是大家最常聽到，也最容易取得補充品的維他命了，維他命C可以幫助人體消除過多的自由基，還可以調整血壓、協助合成胺基酸、抑制黑色素細胞、促進鐵質吸收。



其實大部分台灣人的維他命C攝取量並不缺乏，不過如果你是以下介紹的五類人之一，更要注意從飲食中補充，否則缺乏維他命C不但會造成容易疲憊、肌肉無力、容易感染，也跟缺血性心臟病或高血壓風險提高有關，甚至導致壞血病。

這5類人容易缺乏維他命C（按圖👇👇👇）

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一、少吃蔬菜水果者



不吃水果的外食族或節食者：如果你幾乎不會主動吃水果，加上三餐大多外食，甚至是刻意節食者，蔬果量不足，那就要小心飲食中能提供的維他命C不足，大大提升維他命C不足的風險。

偏食兒童：兒童對水果的喜好差異度很大，對於偏食不吃水果的小朋友，除了從接受度普遍較高的水果（如番石榴、橙或當季的士多啤梨等等）多方嘗試之外，也可以利用蔬菜補足，只是維他命C不耐熱，需要注意烹調方式。

飲食障礙或精神疾病患者，如厭食症或暴食症：對於因為非選擇性的因素所造成的飲食不均衡，建議配合正規治療。

二、生活壓力大者



壓力大會使維他命C的消耗量增加，加上研究顯示維他命C的缺乏與壓力相關疾病有相關性，也有一些研究顯示，補充維他命C可以有抗抑鬱及改善情緒的作用，雖然需要更多研究確認治療效果，還是建議生活壓力大者注意飲食中維他命C補充是否足夠。

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三、手術前後或有傷口者



維他命C促進膠原蛋白增生及穩定組織結構，有助於傷口修復。

四、吸煙或常接觸二手煙者



研究發現吸煙者體內白血球的維他命C濃度較低，常接觸二手煙者也可能因為體內氧化壓力較高而容易消耗更多的維他命C，因此需求量會比一般人更高。

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五、腸道吸收不良患者



嚴重腸道吸收不良、癌症惡病質或腎臟病血液透析的患者都會讓吸收狀況不良或使體內維他命C消耗更快，更容易缺維他命C。

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