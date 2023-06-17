健康食油｜牛油果油、橄欖油營養口感食法大不同　用錯隨時致癌？

牛油果油是近年比較熱門的食油，因為牛油果油有高單元不飽和脂肪酸，可以降低體內的壞膽固醇，有降血壓及改善免疫系統的功用，同樣是高不飽和脂肪酸高的橄欖油，兩者的用法及益處又有什麼分別呢？



牛油果油的高單元不飽和脂肪酸，可以降低體內的壞膽固醇。（Envato）

牛油果油有什麼營養成分？

牛油果油是由單元不飽和脂肪酸、多元不飽和脂肪酸，以及少量脂肪酸所組成，牛油果油的高單元不飽和脂肪酸，可以降低體內的壞膽固醇。若壞膽固醇一直累積在血管壁，長期下來會讓身體發炎，讓中風、心血管疾病的機率大增，所以牛油果油為近年備受推崇的食油之一。

牛油果油成分（1湯匙）：

卡路里：124千卡

蛋白質：0克

碳水化合物：0克

纖維：0克

糖：0克

脂肪：14克

單元不飽和脂肪酸：10克

多元不飽和脂肪酸：2克

飽和脂肪酸：2克

膽固醇：0毫克

鈉：0毫克

資料來料：USDA



橄欖油可由基，預防慢性病的發生，還有抗發炎、保護血管的效果。（Envato）

橄欖油有什麼營養成分？

橄欖油除了富含高單元不飽和脂肪酸，也含有不少的維他命，以及類胡蘿蔔素和酚類化合物等抗氧化物，能幫助降低對身體有害的自由基，預防慢性病的發生，還有抗發炎、保護血管的效果，避免膽固醇氧化，進而降低罹患心臟病的風險。

橄欖油成分（1湯匙）：

卡路里：119千卡

蛋白質：0克

碳水化合物：0克

纖維：0克

糖：0克

脂肪：14克

單元不飽和脂肪酸：10克

多元不飽和脂肪酸：1.4克

飽和脂肪酸：1.9克

膽固醇：0毫克

鈉：0.3毫克

資料來料：USDA



按下圖看牛油果油橄欖油有哪些不同：

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兩種食油成分有什麼不同？

從兩種食油的成分來看，非常相似，美國加州大學洛杉磯分校醫學中心助理教授Dana Ellis Hunnes在其著作《Recipe For Survival》中表示，橄欖油與牛油果油在各方面都非常相似，只是橄欖油的維他命E較牛油果油高，每100克橄欖油有14.35毫克維他命E，而牛油果油只有2毫克。反之，牛油果油有較高含量的抗氧化物，所以兩者同屬非常優質的食油。

食用方法有什麼不同？

牛油果油的冒煙點很高，一般為250°C，可以進行高溫烹調，煎炸、炒菜或者烘焙時，建議使用牛油果油，橄欖油最好是選擇特級初榨的，但特級初榨的橄欖油冒煙點只有80°C，不太適合高溫烹調，隨溫度升高，油會發生氧化變質，產生游離脂肪酸以及丙烯醛等有害化學物質，丙烯醛屬致癌物質。所以特級初榨的橄欖油多用於涼拌、沙律或中低溫烹飪菜餚。

口感上有什麼不同？

牛油果油是一種口感中性的油，基本上是無味的。而橄欖油含有一種強效的多酚抗氧化劑，叫做刺激醛，有一種更強烈的味道。而價格方面，牛油果油較橄欖油貴50%。

牛油果油基本上是無味的，而橄欖油有一種強烈的味道。（網上圖片）

參考資料：U.S.NEWS／Hello醫師