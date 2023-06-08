荔枝營養｜助眠護心血管增免疫力荔枝4好處　1原因1天不宜吃太多

每年的5月到8月是荔枝的產季，荔枝是楊貴妃最愛吃的水果，除了又甜又多汁以外，對身體還有什麼好處呢？



醫師指出，吃荔枝有提升免疫力、改善睡眠、促進消化、保護心血管健康等好處。

按圖探索8大荔枝品種的特徵👇👇👇︰

+ 16

相關文章：荔枝品種｜桂味妃子笑糯米糍8大荔枝 免上火食用3建議留荔枝殼？

台灣五股翔展診所院長傅裕翔在Facebook粉專中發文分享，吃荔枝有4大好處，不過要特別注意荔枝含有大量的果糖，一天不要吃太多，以免造成身體負擔。

1. 提升免疫力：荔枝含豐富的抗氧化劑維他命C，增強人體免疫力，抵抗疾病。

2. 改善睡眠：荔枝含有鎂等助眠物質，幫助放鬆身體，改善睡眠品質。

相關文章：食荔枝貼士｜浸鹽水冷藏減燥熱2飲品助下火 雪前多做2步延長保鮮👇👇👇

+ 2

3. 促進消化：荔枝富含纖維素和水分，纖維可促進腸道蠕動，從而促進排便，預防便秘和其他消化問題，維持消化系統健康。

4. 保護心血管健康：荔枝中含有豐富的維他命C和鉀，能夠幫助調節血壓和心跳，保護心血管健康。此外，荔枝中還含有類黃酮素，能夠提升血管壁彈性，預防心血管疾病。

延伸閱讀：

睡前喝熱牛奶真的有助睡眠！鬧鐘還沒響就醒小心暴肥、脂肪肝

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」