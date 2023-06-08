荔枝營養｜助眠護心血管增免疫力荔枝4好處 1原因1天不宜吃太多
撰文：中天新聞網
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每年的5月到8月是荔枝的產季，荔枝是楊貴妃最愛吃的水果，除了又甜又多汁以外，對身體還有什麼好處呢？
醫師指出，吃荔枝有提升免疫力、改善睡眠、促進消化、保護心血管健康等好處。
按圖探索8大荔枝品種的特徵👇👇👇︰
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台灣五股翔展診所院長傅裕翔在Facebook粉專中發文分享，吃荔枝有4大好處，不過要特別注意荔枝含有大量的果糖，一天不要吃太多，以免造成身體負擔。
1. 提升免疫力：荔枝含豐富的抗氧化劑維他命C，增強人體免疫力，抵抗疾病。
2. 改善睡眠：荔枝含有鎂等助眠物質，幫助放鬆身體，改善睡眠品質。
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3. 促進消化：荔枝富含纖維素和水分，纖維可促進腸道蠕動，從而促進排便，預防便秘和其他消化問題，維持消化系統健康。
4. 保護心血管健康：荔枝中含有豐富的維他命C和鉀，能夠幫助調節血壓和心跳，保護心血管健康。此外，荔枝中還含有類黃酮素，能夠提升血管壁彈性，預防心血管疾病。
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