廚房除蟲｜砧板發霉生蟲？2原因成蟲卵溫床大廚教正確4步除霉滅蟲

空氣潮濕不流通，特別容易招惹昆蟲入侵，無論廚房或浴室都是它們繁殖的溫床。早前，有網民在Facebook專頁《家居裝修分享谷》帖文，表示新買的砧板用濕紙巾清潔一次之後，不單止開始發霉，之後更發現有蟲。有中廚師傅表示，雖然砧板生蟲的情況罕見，不過有2個情況仍有機會令砧板成為昆蟲孵化的理想地方。



有網友表示，家中的砧板只用濕紙巾清潔一次後就發霉和生蟲。（圖片來源：Facebook專頁@家居裝修分享谷）

Ikea買砧板3個月發霉生蟲？

片段中顯示，砧板從家具店Ikea購買，樓主指砧板買回家不夠3個月，中間只用過濕紙巾在表面抹過一次，之後就放回原來位置自然風乾，不過砧板卻開始發霉，後來更生蟲。就此請教高級會所中菜行政總廚雷啟裕師傅，雷師傅表示一般情況下，砧板甚少會生蟲，因為砧板用後會清潔風乾，不過如果用後處理不當，有積水加上處於空氣不流通的地方，一樣可以有蟲產卵孵化的風險。

大廚：2大原因增加生蟲風險

雷師傅估計，砧板生蟲只有2個原因，第一是砧板在清潔過後仍殘留水漬，在不通風的環境下滋生出霉菌，並且吸引昆蟲在砧板上產卵，第二是砧板長期沒用，在靜止的情況下，昆蟲有機會走到砧板上產卵再孵化。另外，雷師傅指就算沒有蟲卵，在潮濕而空氣不流通的情況下都較容易滋生霉菌和發臭，所以他建議砧板要時常使用及清潔，再放置在空氣流通的地方風乾，避免霉菌和昆蟲有機可乘。

砧板發霉不單影響外觀，有機會更有臭味傳出，影響健康。（資料圖片）

竹砧板更容易有蟲？

有網友在帖文留言，表示竹砧板比木帖板更容易出現霉菌和生蟲的問題，雷師傅指，竹砧板和木砧板的分別在於兩者的密度，雷師傅說：「竹製的砧板大都用合成板，中間有很多肉眼看不到的小孔，如果不徹底清潔，水分和蟲卵就可以走入小孔，導致發霉甚至滋生昆蟲。相反，最優質的砧板大都使用實木，中間的空間較少，故發霉和生蟲的機會亦較低。

竹砧板使用竹片合成，當中有很多肉眼看不到的小孔，容易積水藏菌。（資料圖片/（iStock）

滅蟲4步驟 徹底消除任何蟲卵

雷師傅表示砧板生蟲，最理想的方法是以4個步驟清潔砧板，包括洗潔精、鹽、白醋和酒精，徹或消滅蟲卵。他說：「昆蟲十分怕鹽分，所以鹽洗刷砧板可有效驅蟲，而白醋和酒精更可以進一步殺死當中的蟲卵，同時可以抑壓霉菌的滋長，令砧板再次變得潔淨。」

按圖看滅蟲4步驟

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