穀牛有害嗎？網民分享米缸放1物「蛀米蟲」集體自殺！預防穀牛4招

去除穀牛方法｜白米內藏穀牛，實在令人防不勝防。有滅蟲專家曾指出，一般在購買五穀時，憑肉眼不容易看出是否藏有小蟲。雖然穀牛對人體無害，但繁殖力驚人。想要驅走白米中的穀牛，有網民在社交網站上分享一些妙法，更表示穀牛主動爬入陷阱之中，非常有效。其他網友紛紛獻計，分享民間驅蟲妙法。



穀牛成因｜穀牛有害嗎？

穀牛，又稱為「米象」。據食物安全中心資料，牠們易發現在各種穀類和穀物之中，包括米、粟米、小麥、大麥和燕麥，穀物製品如粉麵也有可能出現。蟲害可發生在收成前或貯存期間，並帶到生產線上，在食品加工的過程中，這些昆蟲亦可能被磨成肉眼看不見的碎片。而穀牛對人體健康、寵物、家具和衣服均沒有影響，不會叮咬和螫傷人類，只會破壞和蛀食穀物。穀牛｜網民超市買米有蟲求退款 米入袋前多有蟲卵？驅穀牛4貼士

不同的穀物也有可能發現穀牛。(photoAC)

穀牛成因｜繁殖力驚人 2個月壽命可誕300多顆蟲卵

滅蟲專家任永強曾向「01教煮」分享，穀牛雖然無礙健康，但繁殖力驚人，其短短2個月的壽命就能誕下300多顆蟲卵。而蟲卵在真空的環境下也能存活，待合適的環境再孵化，可謂防不勝防。穀牛消滅｜廚房現「蛀米大王」繁殖量驚人 專家教4招驅除方法

穀牛壽命只有2個月，但短短一生就能誕下300多顆蟲卵。（食安中心圖片）

去除穀牛｜網民分享驅走穀牛妙法

去除穀牛方法1：椰子油

有網民早前在facebook中分享，他從飛蛾撲進椰子油溺死的意外中得到靈感，把一小碗椰子油放置在米缸中，把米桶蓋上靜待幾天。幾天後，他發現穀牛都主動爬入油中，效果令人滿意。濕疹紓緩｜椰子油抗炎保濕減痕癢 正確使用5貼士幾時塗最吸收？

網友亦紛紛獻計，表示把米冷藏或曝曬後再貯存，又或是放入洋蔥和八角也有驅走穀牛的效果。事實上，這些民間方法亦有其理據。

去除穀牛方法2、3：冷藏或加熱白米

據食安中心的建議，由於穀物害蟲不能在水分含量低的環境之中生存，因此透過溫度控制，的確能處理害蟲。建議可以把穀物加熱至攝氏60度一小時，或在攝氏0度冷藏一個星期，就能把穀牛滅絕。

煮白飯貼士｜香軟分明洗米第1泡勿用自來水 浸米5原因更富營養？

去除穀牛方法4：放置氣味濃烈香料

滅蟲專家任永強分享，穀牛對濃烈氣味很敏感，可以在米缸中放入花椒、八角、辣椒乾、蒜頭等，亦能驅走牠們。

氣味濃烈的香料有助驅走害蟲。(PhotoAC)

去除穀牛方法5：放置於乾爽地方

食安中心又建議，應避免購買包裝不完整和有蟲害跡象的穀物及其製品，購買後亦應存放在密封的堅固容器內，並貯存在陰涼乾爽的地方。假如發現穀物受損嚴重，就不宜食用，應棄掉處理。 白米保存｜開封後防生蟲異味 米絕不能放5個地方 日媒教正確做法