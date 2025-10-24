滅蟲｜雪櫃有蟲1原因清極都有！專家指3種菜最多蟲　1招輕鬆消滅

廚房除蟲｜家中有蟲出沒，可以有很多原因，除了家居衞生不理想之外，昆蟲亦可寄居於食物之中，再被人帶回家。有網民於社交媒體上帖文，表示在廚房的雪櫃上發現有蟲，清完之後不久又再出現。有滅蟲專家指，這些蟲有機會是從食物中走出來，他又建議，在街市購買新鮮食物後要立即做一件事。



有網民表示家中有綠色的蟲出沒。（Facebook@香港滅蟲關注組）

廚房不時都有蟲出沒，實在令人困擾。有網民在Facebook專頁《香港滅蟲討論區》中帖文，表示在雪櫃上發現數條綠色的蟲，清潔後2小時又再出現。滅蟲專家任永強表示，那綠色的蟲有機會是菜蟲，大都是市民在街市購買蔬菜之後，連同它們一同帶入屋。

廚房除蟲｜專家：3款蔬菜蟲特別多

蔬菜上有蟲不罕見，有人甚至覺得蔬菜有蟲，代表菜上的農藥不多。不過，任永強表示，任何蔬菜不論是瓜果，或多或少都會有蟲，因為它們生長在大自然，容易躲藏在蔬菜中寄居和吸取營養。

此外，他表示部分蔬菜例如西蘭花、芥蘭、白菜等特別多菜蟲，「這些蔬菜有很多供昆蟲躲藏的位置，就算農夫施加農藥時，很多暗角都未被覆蓋，令菜蟲得以繼續滋長，市民買菜就會連同菜蟲一起帶回家。」

菜蟲十分常見，任永強更表示西蘭花、白菜、芥蘭等蔬菜就更多蟲。（資料圖片/fb「今晚煮乜好」）

廚房除蟲｜除菜蟲浸洗最少45分鐘

任永強建議，市民購買任何新鮮食物，應該要立即儲存在雪櫃中，一來可以保存食物新鮮，二來亦可避免昆蟲大量滋生。吃之前亦要徹底清潔食物，他指，要徹底清除蔬菜上的菜蟲，浸菜再沖洗是唯一的辦法，他建議將蔬菜浸洗最少45分鐘，讓菜蟲或其他污垢有充足的時間被清除出來。亦有網友分享一個快速的除蟲小技巧，不妨參考：

1. 先將整棵西蘭花沖洗乾淨後，切成小朵狀。

2. 將西蘭花浸泡在清水中並再加入1小匙蘇打粉，因為泡水沒有氧氣，小蟲自然會浮出來，而小蘇打可以幫助農藥釋出。

3. 西蘭花沖大量流水，完全洗淨。

雖然西蘭花的營養豐富，不過亦有不少菜蟲，宜徹底洗乾淨才煮食。（VCG）

