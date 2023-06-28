早餐致癌｜台女早餐花生醬多士致巨型肝癌？小心茶記3大高危早餐

花生醬多士可謂最常見的早餐之一，但近日有醫生提及案例，曾有一位女子因每天進食花生醬多士而患上巨型肝癌，癌細胞更轉移到肺部！為什麼花生醬多士會導致肝癌？還有哪些早餐高危，不宜天天進食，避免患上癌症？



花生醬多士。（圖片資料：istock）

花生醬多士患癌因黃麴毒素

台灣一名女子，生活習慣良好，沒有B型或C型肝炎，同時沒有喝酒習慣，按理患肝癌的機率相當低。但她一天因消化不良而看醫生，卻發現她已患有相當巨大的肝癌，而且癌細胞已經轉移到肺部，醫生推測肝癌可能是因黃麴毒素所導致。

相關文章：不喝酒女子驚悉患巨大肝癌 醫生指愛吃這早餐導致：一級致癌物

+ 12

臭豆腐也可能含黃麴毒素？

引述此案例的營養醫學專家劉博仁醫生指，女子飲食習慣良好，但非常喜歡吃花生醬，20多年都吃多士配花生醬當早餐，醫生推測肝癌可能是長期吃有被黃麴毒素污染的花生醬所導致。黃麴毒素可存在於不同食物中，受污染的花生粉或花生醬、臭豆腐等，都可能含有黃麴毒素。

黃麴毒素是國際癌症研究署（IARC）認定的一級致癌物，和肝癌、腎臟癌、胃癌都有關，它是是已知毒性最強的黴菌毒素，如誤食了被黃麴毒素污染的食物，輕則會肚瀉嘔吐，重則會痙攣、昏迷，器官衰竭腦水腫甚至死亡。

按下圖看吃到黃麴毒素會有哪些症狀？

+ 5

茶記常見３款早餐暗藏危機

多士也暗藏危機。（圖片資料：unsplash）

烘多士一樣高危！

除了花生醬多士外，不少人還會選擇奶油多、奶醬多等，又或三文治烘底，愛其口感香脆，不過，原來多士也暗藏危機，因為烘久了，即使沒有變焦，也會產生「單氯丙二醇」的致癌物質，對身體造成損害，而牛油、煉奶等熱量相當高，多吃會致肥、脂肪肝甚至各種心血管疾病的風險。

令人黯然銷魂嘅餐蛋麵（資料圖片）

熱狗腸餐肉增大腸癌風險18%

茶餐廳常見的早餐，還有餐蛋麵、熱狗等，也是茶餐廳早餐中常見。當中的午餐肉和熱狗香腸都為加工食品，根據國際癌症研究署（IARC）的資料，每天食用50克加工肉類便可增加患大腸癌的風險18%，而且除了午餐肉和香腸外、火腿、煙肉等亦是加工食物，大家要按自己的身體狀況，小心選擇。

資料來源：食安中心/營養醫學專家劉博仁醫生