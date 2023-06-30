補鐵食物｜脫髮心悸7缺鐵症狀點補好？營養師列6高鐵食物牛肉冇份

缺鐵不僅貧血還可能讓你有生命危險！



對此，台灣李婉萍營養師表示，鐵質是血液中幫助傳送氧氣給器官的營養素，若缺鐵導致血液含氧量不夠而貧血，心臟需要更用力打出氧氣而超出負荷、疲乏肥大，嚴重者還可能會心臟衰竭有生命危險。

缺乏鐵質7症狀（按圖👇👇👇）

+ 3

台灣李婉萍營養師在Facebook發文表示，身體若缺乏鐵質會有以下「7症狀」：

1. 容易疲倦

2. 蒼白

3. 走一點路就喘

4. 心悸

5. 頭痛

6. 動不動焦躁負能量爆發

7. 掉髮



因此，補充鐵質是非常重要的，不過到底該如何補呢？台灣李婉萍營養師表示，若以營養師的角度，會優先推薦動物性食材，因為含較容易被人體吸收的血基質鐵（二價鐵），吸收率約25％；而植物性食材中的鐵則是非血基質鐵（三價鐵），吸收率僅約3-8％，因此素食者更要注意鐵質的攝取。

補鐵食物（按圖看清👇👇👇）

+ 12

相關文章：補鐵食物｜鐵質高未必易吸收 16種補鐵食物牛肉不及鵝脾忌2飲料

另外，台灣李婉萍營養師也將9種動物性食材與8種植物性食材進行含量比較，其中動物性食材前3名分別是豬血28mg、鴨血15.6mg及豬肝10.2mg，植物性食材前3名則依序是紫菜56.2mg、髮菜40.7mg及紅土花生22.2mg，讓人意外的是，牛肉與我們常見的的菠菜都是含鐵量最低的，分別為3.4mg和2.9mg。

延伸閱讀：

睡覺腳發癢難耐？未必香港腳 身體警訊：糖友、缺鐵易出現

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」