補鐵食物｜鐵質高未必易吸收　16種補鐵食物牛肉不及鵝脾忌2飲料

「鐵」是人體必需營養素之一，營養師表示，鐵除了能賦予好氣色外，也能幫助智力發展、抵抗感染，可藉由動、植物獲取。營養師指出，其中以動物性來源的鐵吸收率最高，飯後搭配番石榴、釋迦等水果，效果更佳。



台灣營養師蘇祺媛在Instagram分享，鐵有許多重要生理功能，包括：腦部正常發育及智力發展、氧氣及二氧化碳的運送、參與電子傳遞鏈及能量生成、抵抗感染，細胞免疫、酵素的組成分，促進酵素與基質結合。

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根據台灣衛福部第八版「國人膳食營養素參考攝取量」，成年女性的鐵攝取量為15毫克/日；成年男性則為10毫克/日；上限攝取量則為40毫克/日。

不過蘇祺媛強調，除了考慮鐵含量，鐵的吸收率也十分重要。動物性來源的鐵吸收率較高，因其含有促進鐵吸收的血鐵質，以及肉類蛋白因子（MRF）；植物性來源的鐵吸收率則較低，且容易受到飲食中其他成份影響，如草酸、植酸、纖維、單寧、多酚類及其他礦物質等，故不易被人體消化吸收。

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此外，飯後搭配富含維他命C的水果，如：番石榴、釋迦、奇異果等，能有效幫助鐵的吸收（尤其是植物性鐵質），蘇祺媛提醒，咖啡、茶葉其中含有抑制鐵吸收的因子，飯後應避免馬上飲用。

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