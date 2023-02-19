鴨血營養｜鴨血3好處低卡高飽足感補鐵　蛋白質含量不輸雞胸肉

重口味的麻辣火鍋雖油膩，也不見得是健康飲食，不過鍋底的鴨血可是好食材，醫師表示，鴨血除了能補鐵之外，營養成分幾乎是純蛋白質，而且蛋白質與脂肪的比例還不輸給雞胸肉，熱量低、體積大，容易有飽足感，與其買保健品補鐵，還不如偶爾吃鴨血更實在。



台灣內分泌新陳代謝專科醫師蔡明劼在Facebook分享，自己很喜歡吃鴨血，因為鴨血有3大好處。

鴨血3大好處（按圖了解👇👇👇）

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1. 血幾乎是純蛋白質

每100克的鴨血，含有蛋白質6克、脂肪0.3克、碳水0克。這個蛋白質／脂肪的比例，不輸給雞胸肉。

2. 鴨血有飽足感

每100克的鴨血熱量只有29大卡，而且扣除蛋白質和少量的脂肪後，剩下的93.7克幾乎都是水！這種熱量低、體積大的食物，最適合塞飽肚子，又不容易熱量超標。

3. 鴨血可以補鐵

每100克的鴨血含有15.6毫克鐵，剛好補足台灣國民健康署所建議，成年女性一天的鐵攝取量。所以與其買保健品補鐵，不如偶爾吃鴨血比較實在。

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蔡明劼也提醒，高檔的火鍋店常常可以無限追加湯底，這時候就是大肆享用鴨血的好機會，吃不完還可以打包。不過麻辣鍋的湯頭非常油膩，應淺嚐即止、千萬不要貪喝。

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