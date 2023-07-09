脂肪肝｜台男愛喝酒高卡食物致肝纖維化！放任肥胖易惹癌症7疾病

台灣62歲的何先生（化名）是科技公司高階主管，長期拼酒以及愛吃高糖、油炸等高熱量食物，進行體檢竟發現逼近重度肥胖，而且肝功能、血脂肪、血糖和尿酸都出現紅字，不僅有重度脂肪肝，甚至出現中度肝纖維化！



台灣中國醫藥大學附設醫院健康醫學中心健康檢查科主任陳毓隆指出，何先生的脂肪堆積在肝臟，引發慢性肝臟發炎，擔心再這樣下去，中度肝纖維化恐惡化形成肝硬化。

放任肥胖恐拖成7類疾病（按圖看清👇👇👇）

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何先生有肥胖、高血壓和睡眠窒息症病史，本身熱愛美食，也經常和客戶應酬，肚子愈來愈圓，體重直線上升到98公斤。由於海外駐點時間較長，他趁著放長假回台進行體檢，一檢查竟然發現，肥胖指標的身體質量指數（BMI）一年內從32上升到34.2，逼近重度肥胖35，而且肝功能、血脂肪、血糖和尿酸都出現紅字，照腹部超聲波則發現了重度脂肪肝，進行肝纖維掃描甚至出現中度肝纖維化，令他驚覺健康亮紅燈！

半年狂甩5公斤肥油 紅字消退中

何先生大為緊張，下定決心減重，遵照醫師開出的運動與飲食指引，每周至少去健身房3次，在健身教練指導下努力進行重訓，在家則改吃高纖低熱量的食物。經過半年的努力，何先生成功甩掉5公斤肥肉，血壓、血糖、血脂肪與尿酸指標也有明顯改善，精神與體力都大幅改善中。

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放任肥胖恐拖成重症！當心7類疾病上門

台灣中醫大附醫健康醫學中心副院長林文元指出，肥胖合併多重健康危機，放任肥胖帶來的健康影響，小病拖成重症，帶來不可逆的遺憾，需高度警戒。

台灣衛生福利部最新公布2022年台灣人十大死因統計，除了新冠疫情的死亡外，以高血壓性疾病（10.6%）、心臟疾病（8.3%）及糖尿病（7.3%）等3項疾病的死亡漲幅最多，而這3項疾病都與肥胖關係密切。根據台灣2017-2020年「國民營養健康狀況變遷調查」顯示，成人過重及肥胖盛行率達到50.3%，增加多種疾病甚至癌症的罹病風險。

- 高血壓

- 糖尿病

- 心血管疾病

- 脂肪肝

- 睡眠窒息症

- 胃酸倒流

- 癌症



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陳毓隆呼籲民眾透過定期健康檢查掌握自己是否罹患肥胖相關疾病，早期發現、早期治療，初步目標為半年內以減去原體重5-10％，通常減3-5％並維持即可見臨床指標改善，民眾不妨找家庭醫學科醫師或營養師諮詢減重細部飲食指引與運動處方。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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