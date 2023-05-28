減肥｜吃醃菜=新鮮蔬果？營養師3招養成易瘦體質醃青瓜鈉高500倍

許多人都想要有健康的飲食、養成易瘦體質、或瘦下來之後不想再復胖，對此，台灣高敏敏營養師也表示，其實不易胖體質是可以慢慢養成的！



台灣高敏敏營養師在Facebook發文表示，許多人認為吃了泡菜或醃青瓜就認為有吃蔬菜了，不過醃製菜的鈉含量遠遠超過新鮮蔬果數倍，為此，她也幫大家整理了可以慢慢養成「易受體質」的飲食習慣：

養成易瘦體質飲食習慣（按圖看清👇👇👇）

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首先，可以先從以下「紅燈區」中慢慢減少攝取：

- 全穀雜糧類：油炸物、甜點、炒飯、炒麵

- 豆魚蛋肉類：燻雞、香腸、煙肉、鹽酥雞

- 蔬菜類：泡菜、醃青瓜、酸菜、醃蘿蔔

- 手搖飲料：全糖



再慢慢改變吃「黃燈區」食物：

- 全穀雜糧類：饅頭、麵包、白飯、白麵條

- 豆魚蛋肉類：丸類、高脂肉類、內臟類

- 蔬菜類：涼拌菜、醃番茄、沙茶炒青菜、蝦醬炒菜

- 手搖飲料：微糖



最後，養成吃「綠燈區」，讓自己不但變成易瘦體質，也讓身體更健康：

- 全穀雜糧類：番薯、燕麥、糙米飯、粟米

- 豆魚蛋肉類：豆製品、海鮮、蛋、雞肉

- 蔬菜類：新鮮蔬果

- 手搖飲料：無糖



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台灣高敏敏營養師表示，有些人很愛吃醃製品，甚至吃到泡菜就覺得=吃到蔬菜，不過，其實像是白蘿蔔變成醃蘿蔔，鈉含量差快20倍，青瓜變醃青瓜更是鈉量差破500倍。

至於為什麼同種類別卻差「鈉」麽多？台灣高敏敏營養師解釋，主要是因為醃漬時加了許多的調味、醬油、鹽，而高鹽份的醃製讓整體鈉含量提升，再加上台灣衛生福利部建議，每日鈉總攝取量不宜超2400mg（=6g的鹽），但紅燈區的很多食物都容易超標，甚至超過一天攝取量，雖然鈉是人體必需的元素之一，但攝取過多會仍對健康有害，高血壓患者更是要特別注意。

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鈉含量過高症狀

那如何判別自己吃的鈉量可能過高？台灣高敏敏營養師表示，如果常有水腫、口乾舌燥、頭痛昏沉等症狀，都可能是提醒你吃太鹹了，所以平常就要少吃加工品、減少醬料使用，火鍋、即食麵、拉麵等的湯偶爾淺嚐就好，最重要的是養成好的飲食習慣、多吃原型食物。

最後，台灣高敏敏營養師說到，如果真的沒辦法馬上更改成吃原型食物，建議可以從黃燈區開始調整，另外，除了正餐之外，大家最愛的手搖飲料也要特別注意，台灣衛福部建議每日精緻糖攝取，不超過一天總熱量攝取10% 最好能降至5%，所以推薦大家可以慢慢從7分糖改成微糖，最後到無糖，能喝水就更好。

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【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】

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