減肥｜食飽又肚餓原來選錯了食物！營養師揭4招解決減吃精緻澱粉

才剛吃完飯又肚子餓，不是因為你食量變大，而是你可能選錯食物了！



對此，台灣營養師珊珊表示，其實吃飯也有訣竅，不僅讓你可以吃飽，還不會讓你很快就餓了！

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台灣營養師珊珊在Facebook發文舉例，如果午餐吃肉羹飯、麵，包含了精緻白飯或麵、羹湯勾芡使用的粉，在醣分爆表、蛋白質和蔬菜極少的狀態下，99%的人下午肯定會餓，餓了之後可能會點手搖飲、甜點麵包等食物當作下午茶，但吃了這些精緻澱粉沒過多久又會餓，是個惡性循環，因此，以下也教你「4招」快速解決問題：

1. 餐餐都要有「優質蛋白」：可以提升飽足感

2. 盡量「減少精緻澱粉」：避免血糖波動

3. 「多吃」蔬菜水果：提升飽足感、幫助腸胃蠕動

4. 減少「隱藏糖份」：加工品、調味料可能有隱藏糖



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最後，台灣營養師珊珊說到，其實自己不太會喝羹湯，但只要碰到酸辣湯就會難以抗拒，不過現在已經從原本要喝完整碗喝完降到現在只喝三分之一，所以也提醒大家，如果沒辦法完全不碰這些食物的話，可以從減量慢慢改變，但要記得蔬菜跟蛋白質要補足，真的沒辦法下午餓的時候，喝個豆漿、鮮牛奶或蛋白粉也可以充飢唷！

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