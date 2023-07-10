胰臟癌｜胰臟炎冇症狀或併發糖尿胰臟癌！4食物減風險1種降76％

胰臟是重要的消化器官，負責製造酵素以分解小腸中的類固醇、蛋白質和脂肪，以及製造胰島素以控制血糖水平，假若胰臟未能製造胰島素，就會引致糖尿病。



胰臟是重要的消化器官。（網上圖片）

胰臟功能 兼顧血糖及消化系統

胰臟位於後腹腔，是一個狹長型器官，負責「內分泌」與「外分泌」的功能。在「內分泌」方面，胰臟的內分泌細胞主要製造胰島素、升糖素、體抑素等，來調控血糖。當胰臟未能製造胰島素，血糖濃度就會過高，並引致糖尿病。

在「外分泌」方面，胰臟將分泌物送進消化道裡，將各種食物分解成小分子以利吸收，胰臟的外分泌細胞每天可以製造1200至1500毫升的胰液，消化蛋白質、脂肪、澱粉及多種酶素。

胰臟癌每年新症數量（香港防癌會圖片）

胰臟炎症狀 有機會併發糖尿病及胰臟癌

胰臟炎分為急性與慢性兩種。急性胰臟炎的症狀是上腹部疼痛，較常引發的主因是喝酒、膽結石、高三酸甘油酯，也會因為膽胰管異常、十二指腸有瘜肉或腫瘤、高血鈣、基因突變或胰臟腫瘤等。

慢性胰臟炎，部分人是沒有症狀，但有機會體重減輕或下痢症狀。部分慢性胰臟炎患者會併發糖尿病，因為胰臟慢性發炎導致胰島素分泌不足，造成高血糖，但同時也可能因為胰臟發炎，導致胰臟分泌的升糖素也不足，而發生低血糖。約1％至5％的急性胰臟炎患者，會引發胰臟癌，同時，基因變異引發的慢性胰臟炎，罹患胰臟癌的風險會升高10倍以上。

如何預防胰臟炎：

1）正常規律的飲食模式，勿暴飲暴食

2）戒除煙酒

3）早治療膽道結石疾病

4）避免濫用藥物及毒品

5）如有高膽固醇，必須控制飲食及服用降血脂藥物



按下圖看4種食物保護胰臟：

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保護胰臟4大食物

1）牛蒡

牛蒡中含有牛蒡子苷元，能夠抑制癌細胞的生長，亦含有丹寧成分， 則能夠幫助提高免疫力及預防發炎。最後，牛蒡含有菊粉，能夠減慢血糖上升的速度，並減輕胰臟的負擔。

建議食用：每星期2至3次，每次100克牛蒡。



牛蒡含有菊粉，能夠減慢血糖上升的速度，並減輕胰臟的負擔。（資料圖片）

2）糙米

日本琉球大學研究所益崎裕章博士指，糙米有助於控制血糖，另外，糙米含有的「Y榖維素」，能保護胰臟中分泌胰島素的胰島β細胞，並減低患糖尿病風險，糙米中的膳食纖維，有抗發炎及預防癌症等作用。

建議食用：可以與白米一起烹調，每次加入25克糙米。



3）蘆筍

美國印第安納大學研究發現，常食蘆筍可降低76％患胰臟癌的風險。蘆筍含有豐富葉酸，維他命B6、維他命C、維他命E及硒質等，有防止癌細胞擴散之效。

建議食用：每星期2至3次，每次3至5條蘆筍。



4）燈籠椒

燈籠椒是含有豐富茄紅素及葉酸，茄紅素可以對抗攝胰臟癌。燈籠椒含豐富的水溶性纖維也可以降低膽固醇，保護及減低胰臟的負擔。

建議食用：每星期2至3次，每次50克燈籠椒。



燈籠椒含豐富的水溶性纖維也可以降低膽固醇，保護及減低胰臟的負擔。（資料圖片）

參考資料：康健／早安健康／泛科學