輻射果汁｜福島果汁果酒冇禁進口！日本果汁曾驗出輻射隨時中招？

來自核輻射地區的果汁和酒類不受規管？因應日本當局將排放福島核廢水，香港政府將會增加新措施，包括禁止源自東京、長野、埼玉等10個縣的水產品進口，而現有的進口管制措施亦會繼續維持。不過，在現行的管制措施中，果汁或果酒則不受規管，令不少人擔憂會否誤服輻射飲品。



港府擴大禁制範圍 10個縣水產品禁止進口

一旦日本當局開始排放福島核廢水，香港政府將擴大日本進口食品的禁制範圍，包括禁止源自東京、福島、千葉、栃木、茨城、群馬、宮城、新潟、長野、埼玉十個縣的所有水產品進口。至於原產自北海道或九州等其他縣市的水產品，即使是經東京的水產市場轉運至香港，亦不會因為途經東京而被禁止進口，其他食品或產品則暫時不受限制。

水果製成果汁、果酒不受限 食安按機制抽樣檢測

除了新禁制措施，現行措施亦會繼續維持，包括禁止福島縣的所有蔬菜及水果、奶、奶類飲品及奶粉入口，茨城、栃木、千葉及群馬則可有條件進口，香港當局亦有作出嚴密把關。不過在現行措施中，即使水果來自於受限地區，但由水果製成的果汁、果酒等不受限制，食安中心只會按現行機制抽樣檢測，只要未有超出輻射標準，仍可進口。（請按下圖👇👇👇）

食安中心人員會先用手提測量計整批檢查食品，再抽樣進行輻射污染監察系統檢查。超過限值的樣本會送交政府化驗所作詳細分析。

核學會主席：果汁受污染機會「係近乎冇」

福島核廢水會用海水稀釋100倍後，將通過管道排到距離福島海岸1公里的海里，有人擔心水果或農作物會因而受到汙染。針對果汁、果酒進口不受限制，香港核學會主席陸炳林曾在一電台節目中亦提到，除了核廢水在流過堆芯時會有放射性物質流出大海外，福島其他地方的本地輻射都非常低，大部份地區的輻射水平甚至比香港更低。

因此，水果接觸放射性物質的機會非常低，加上日本當地亦用特殊肥料減少植物對放射性物質的吸收，果汁受到污染的機會「係近乎冇」，所以果汁不在禁令當中亦無食物安全問題。

日本進口果汁曾被驗出微量輻射 惟劑量未有超標

不過，早在去年六月，台灣當局在日本進口的濃縮果汁驗出微量輻射，該濃縮果汁的產地位於德島縣，與福島或其他受管制縣市亦有一段距離。雖然輻射劑量並未有超出標準，但當時台灣當局仍然以勸導方式，讓業者退運或銷毀該批果汁。

受限縣市飲品香港有得賣 謝展寰：果汁經過稀釋風險低

事實上香港亦有不少網店或商家均有出售來自日本受限縣市的果汁或果酒等加工飲品。加上香港法例並未有規定進口產品必須列出是來自哪一個縣，市民亦無從分辨食品是否來自受限縣市，難免會對日本進口飲品存在憂慮。（請按下圖）

環境及生態局局長謝展寰則在商台節目中解釋，水果主要是表皮直接吸收輻射，果肉不太受影響，加上果汁已經過稀釋，可有效減低風險。海關、食安中心亦能檢查日本食品的具體來源地，可為食物安全把關，市民亦毋須過分憂慮。如果市民對於日本進口產品有食物安全疑慮，亦可儘量選擇其他地區的產品。