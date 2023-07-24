食物中毒｜檔口肉曬到壞？網民嘔足2周引共鳴　食物非放雪櫃最好

夏天容易腸胃不適？近日有網民於連登討論區以「發唔發覺近排身邊多左人腸胃炎 / 食物中毒」為題，表示感覺炎熱的天氣令餐廳食物容易變壞，指出最近身邊有幾位朋友均出現食物中毒的問題，有網民更留言指帶家人前往診所時，醫生亦說到最近腸胃不適的患者有增加的現象。



腸胃不適網民有共鳴 推斷食材被曬壞

帖文一出引來不少網民留言，表示自己同樣受腸胃不適困擾，指「你朋友就係我」、「我10日痾左（咗）兩次」、「日日作嘔左足足兩星期」，亦有網民推斷夏天特別容易引起腸胃不適的原因為肉檔的肉類「曬到壞左（咗）」而導致。

夏季易食物中毒 切忌以味道判斷好壞

按圖即看夏季高風險食物：

食安中心指出，溫暖的環境有利於細菌快速繁殖，夏季是由細菌引致食物中毒的高危時期，因此夏季應更小心注意食物安全。食物如受致病菌污染，會導致食物迅速變壞，毋須再烹煮的即食食品如：燒味、滷味；已煮熟的米飯麵食；生或未熟的食物如：生蠔、刺身等高風險食物，不應長時間放置在室溫。

有市民或會透過氣味分辨食物有否變壞，但即使食物中可引致食物中毒的細菌處於有害水平，味道和氣味亦未必會出現異樣，因此如不肯定食物是否安全，應直接扔棄，不應以試吃判斷食物是否可供食用。

4°C至60°C危險範圍 食物置室溫4小時須棄掉

致病菌大多在攝氏4°C至60°C之間迅速滋生及繁殖，此溫度範圍稱為「危險溫度範圍」。因此食安中心亦提醒，已準備的食物如非即時食用，必須保存在攝氏4度或以下，或攝氏60度以上，防止細菌滋長。若食物未能置於上述溫度範圍，則須遵從2小時及4小時原則。烹製好的食物如置於室溫不超過2小時，可放入雪櫃待用於4小時內食用；烹製好的食物如置於室溫超過4小時，便須棄掉。

哪些食物應該放進冰箱雪櫃？

按圖即看３類應放進雪櫃食物：

１ 堅果類

堅果類含油脂成分較多，在常溫下放置容易氧化，幾個月後就會開始變質，甚至產生難聞的氣味，同時它們還會吸收空氣中的水分，發生回潮，甚至霉變。將堅果類放入冰箱儲存，可以大幅延長其壽命至長達一年。

２ 種子類

紅豆、綠豆等種子類食物在炎熱天氣下容易生蟲。將它們放入雪櫃保存可以避免蟲卵生長，同時避免發霉。

３ 澱粉類

像麵包、米、麵條等澱粉類食物，如果無法在3天內吃完應放入雪櫃保存，尤其糙米。因為潮濕的環境會令糙米容易滋生黃麴毒素，因此糙米在開封之後，一定要放入雪櫃冷藏；麵條、麵包等食物放入雪櫃亦可有效延長保鮮期。

不應放入雪櫃保存的食物

按圖即看４種不應放在雪櫃保存的食物：

１ 熱帶水果

熱帶水果如菠蘿、芒果、牛油果等，如在未熟透前放進雪櫃會因為處於低溫環境而減慢生長速度。雖然此舉會令生果變得更難熟透，但像香蕉、芒果等水果放入雪櫃會令果皮變黑而變質。不過針對已經完全成熟、外皮變黑的牛油果，則可以放入雪櫃保存三四天而不發霉。

２ 番茄

無論是番茄或車厘茄，均不適合放進雪櫃保存。由於低溫環境會影響番茄的基因活動，令鮮甜味道流失。此外，亦因為番茄皮薄，冷空氣亦會破壞其細胞膜，令番茄容易起皺、變得軟爛。

３ 薯仔

美國國家癌症研究所及美國食品及藥物管理局都指出，薯仔放入雪櫃後，薯仔中的澱粉會更快轉換成糖分，口感變得更粉、更鬆散。若再以烤焗或油炸等高溫方式烹調，會令糖分結合氨基酸產生致癌物，食用後會增加患癌風險。

４ 洋葱

雪櫃的冷空氣同樣會讓洋葱中的澱粉質轉化成糖，質地變得軟爛並加快發霉。另外，亦不要把洋葱和其他食物放在一起，特別是薯仔，因為洋葱釋放的氣體會讓薯仔生長發芽，其他食物亦同樣會受影響，更快變壞。