蔥保鮮貼士｜實測蔥保鮮3方法！1種6日不變愈放愈嫩！1種衰過唔搞

蔥保鮮可謂是一門學問。蔥是日常常用的食材之一，但它易壞易變質，且每次所用的分量不多，剩下來的應該如何保存，令它清綠常鮮？這次記者實測了網上流傳保存蔥的3大方法，當中有2個非常建議大家試試！



蔥易壞易變軟 記者實測保存3大法

蔥是種相當快壞和變軟的食材，普遍在室溫放1-2日便已開始變軟。這次實驗網路上最流行的3種保鮮法，利用水種、保鮮袋和濕廚紙保護香蔥，一組則什麼都不做，只放進雪櫃保存，幾天後作對照。

對照組 ：

對照組的細蔥買回來後不會採取任何特別的保鮮方法，只單純放進雪櫃作最基本的保存。經過6日時間的洗禮，對照組的蔥巳明顯變黑變軟，令人失去食慾。（按下圖👇👇👇）

蔥的保鮮法1：水種法

水種法指用水杯把細蔥種起來。只要把蔥放進水杯，再放進淹過蔥根的水量即可，但要記得約兩天便要換水一次，還要幫它把枯黃的部分修剪。（按下圖👇👇👇）

水種法：第6日實驗結果（按下圖👇👇👇）

水種法的蔥經過6日時間洗禮，竟比第1日更為翠嫩！蔥挺身翠綠，還有嫩芽尚在生長，是所有組別中表現最好的，而且還有定期收成，只要有耐性且細心把蔥照料好，蔥就可以生生不息、源源不斷的為你提供。但它缺點也相當明顯，需耐心照顧，相比其他方法多一點工夫。

推薦指數： ★★★★☆（4）滿分★★★★★（同下）

保存時間/狀態： ★★★★★（5）

方便度： ★★☆☆☆（2）



蔥的保鮮法2：保鮮袋法

保鮮袋法需先把蔥洗淨抹乾，再把蔥身和蔥的根部切開（分開保存），用紙巾把蔥包好放進保鮮袋，再擺進雪櫃保存。（按下圖👇👇👇）

保鮮袋法：第6日實驗結果（按下圖👇👇👇）

經過6日的時間，保鮮袋法的實驗結果相當不俗，和對照組作比較，它明顯更新鮮且挺身，只有最上面的蔥有發軟的跡象，且放進保鮮袋後，便不必像水種法般耐心照料，相當值得推薦。

推薦指數：★★★★☆（4）

保存時間/狀態：★★★★☆（4）

方便度：★★★★☆（4）



蔥的保鮮法3：濕廚紙法

先把廚房紙弄濕，再把蔥如圖般分層包好放進雪櫃，便是濕紙法了。（按下圖👇👇👇）

濕紙法：第6日實驗結果（按下圖👇👇👇）

經過6日的時間，濕廚紙法的結果竟比什麼都沒做的對照組還差！圖片可見，蔥身已明顯變黃變黑，並且完全發軟。筆者相信這和濕廚紙有關，估計是因放在雪櫃關係，把廚紙和蔥的水分抽走，建議可每天加水，濕潤廚紙，效果可能較好。

推薦指數：★☆☆☆☆（1）

保存時間/狀態：★★☆☆☆（2）

方便度：★★☆☆☆（2）

