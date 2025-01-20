失眠食物｜睡眠專家指睡前忌吃4食物　食芝士易失眠1種增醒來次數

失眠食物｜研究指有三分之一的美國成年人睡眠不足，即使在合適的時間上床睡覺，也會在凌晨時分醒來，或者一晚需要去廁所幾次。這樣長期睡得不安穩，會令人早上沒精打采，這些都可能與睡前的飲食有關。



研究指出有3分之1美國成年人睡眠不足。（Envato）

美國布法羅大學睡眠專家Carleara Weiss指出，首先，就寢前進食會導致血糖飆升，並影響人體晝夜的節奏。另外，進食後容易消化不良或胃灼熱而醒來，或導致第二天醒來時感到頭痛和疲勞。她再補充，最好睡前兩至三小時停止進食及飲水，更應該避免某些食物及飲品。

按下圖看哪4類食品睡前忌食：

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睡前忌吃4類食物

1）芝士等乳製品

2016年美國《臨床睡眠醫學雜誌》的研究發現，飽和脂肪與睡眠質素存在關係。美國臨床心理學家Michael Breus指出，不少人較難消化乳製品，更會導致胃部不適而徹夜難眠。部分芝士更含有氨基酸酪氨酸和酪胺，可以產生刺激作用並令人清醒。芝士減肥｜日教授3款獨門芝士食譜 芝士粉麵豉湯限糖半年減30磅

芝士含有氨基酸酪氨酸和酪胺，可以產生刺激作用並令人清醒。（資料圖片）

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2）辛辣食物

不少人知道辛辣食物影響睡眠質素，而美國研究人員今次指出，辣椒素是失眠的罪魁禍首，因為辣椒素會令體溫上升，從而影響睡眠質素。另外，辛辣食物也容易引起消化不良或胃酸倒流，令人難以入睡。

3）鹹甜零食

美國代謝科學家Benjamin Bickman指出，這些零食高鈉、糖、脂肪及碳水化合物，會導致血糖升高，讓人難以入睡。如果血糖保持在較低水平，體溫和心率也會保持較低水平，從而幫助入睡。

4）酒精

有人認為喝酒會令人產生睡意，但今次研究提出了相反的效果，因為酒精會減少深層睡眠的時間，並增加醒來的次數，最終導致睡眠質量差。加上隨著酒精的鎮靜作用逐漸消失，最終會睡得更加不安穩，睡眠時間也會減少。

酒精會減少深層睡眠的時間，並增加醒來的次數。（資料圖片）

就寢前可以進食什麼？

美國臨床心理學家建議人們在睡前幾個小時，最好不要吃或喝。但當晚上感到飢餓時，都會有一些選擇不會產生太大影響，例如是蔬菜、水果或黑朱古力。

可選擇希臘乳酪、蔬菜、水果或黑朱古力。（資料圖片）

為何就寢前不要進食？ 就寢前進食會導致血糖飆升，並影響人體晝夜的節奏...... 就寢前可以進食什麼？ 可以進食例如蔬菜、水果或黑朱古力......

參考資料：Huffpost／hello醫師