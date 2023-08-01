牛皮癬｜關節紅腫頭出疹塊銀屑病5症狀　維他命D可紓緩多攝5食物

維他命D一直視作保持骨骼健康不可缺少的營養之一，在調節細胞生長、神經肌肉功能和免疫功能方面，維他命D亦起着重要的作用。近日，美國大學醫學博士Rachel Lim更指出，進食含豐富維他命D的食物，有助紓緩牛皮癬（銀屑病）症狀。



美國研究報告指：維他命D助紓緩牛皮癬

現時有800萬名美國人患上牛皮癬（銀屑病），美國布朗大學醫學院博士Rachel Lim最近發表一項研究報告，分析了美國的491個病例，發現維他命D水平較低的人，與患上牛皮癬有顯著關係。維他命D水平最高的患者受牛皮癬的影響最少，受牛皮癬影響最嚴重的人，其維他命D水平平均較低。

她補充，現階段雖然無法提供最佳的維他命D攝取量，但這項研究提醒人們，維他命D水平較低與牛皮癬病情加重有關，補充維他命D可紓緩牛皮癬症狀，而維他命D也可解決一些健康問題，包括糖尿病和高血壓。

補充維他命D可舒緩牛皮癬症狀。（網上圖片）

牛皮癬（銀屑病）5症狀

牛皮癬患者是自身免疫系統異常，導致皮膚出現增生現象，特別是頭皮會出現鮮紅或深紅色的疹塊，患處上出現多層銀白色的鱗屑，故又被形容為銀屑。患處多集中於手肘、膝蓋及腰間部位。

香港約有20,000人患有這種疾病，而部分患者有機會出現不同程度的關節炎，包括關節出現紅腫或疼痛，其中典型的症狀是早上感到關節僵硬。而在關節炎發作後，關節會永久變形，影響日常生活。另外，牛皮癬也可致腱鞘炎，令人足部疼痛繼而影響步行。

按下圖看哪些食物可以補充維他命D：

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五大含豐富維他命D食物

1）豆奶及豆腐

可食用一些食物標籤註明加入維他命D的豆奶及豆腐。



可食用一些食物標籤註明加入維他命D的豆奶及豆腐。（資料圖片）

2）三文魚及吞拿魚

每100克三文魚及吞拿魚，分別含有526IU及82IU的維他命D。



3）牛奶

現時大多數牛奶都會加入維他命D，100克牛奶有120IU的維他命D。



4）蛋黃

一隻蛋黃含有218IU的維他命D。



5）豬肝

每100克豬肝，約含有52IU的維他命D。



每100克豬肝，約含有52IU的維他命D。（資料圖片）

有什麼營養素可以舒緩牛皮癬？ 美國大學醫學博士Rachel Lim更指出，進食含豐富維他命D的食物....... 牛皮癬症狀患者有什麼症狀？ 牛皮癬患者是自身免疫系統異常，導致皮膚出現增生現象.....

參考資料：U.S.NEWS／Cigna