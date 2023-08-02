香蕉迷思｜香蕉瘀黑食唔食得？顯微鏡下全是蟲 教授解釋全因1關鍵

香蕉是常見的水果，不但營養豐富，而且美味可口，但發黑的香蕉，又是否可以食用？過往曾有「發黑的香蕉會生蟲不能吃」、「以果柄的顏色辨別香蕉是否經化學藥品催熟」等傳言。究竟是真還是假？



有內地網民指香蕉發黑後有蟲。（我和基友的日常的微博视频）

發黑的香蕉會生蟲不能吃？浸大：有蟲和蕉皮有關

早前網絡傳出發黑的香蕉會生蟲不能吃，指香蕉熟透的部位會長蟲。網上流傳的圖中可見，香蕉徹底熟透且顏色變深的部分，有小小的東西在蠕動，放在顯微鏡下，則可看到一條條的白色幼蟲。不少網民對此表示驚訝，更留言「害我以後不敢吃熟透香蕉了」、「我以為香蕉絕對不會有蟲」，部分網民對此深信不疑。

相關文章：香蕉熟透部位「放大一看全是蟲」網民崩潰有陰影：以後不敢吃了

不過，香港浸會大學卻打破這傳言，他們指香蕉生蟲與果肉發黑並無直接關係，而與香蕉皮是否受損有關。果肉發黑是香蕉成熟時自然褐變的結果，也可能是由於碰撞、掉落等情況導致的損傷，尤其是在香蕉非常成熟的情況下，這不但可以食用而且更甜，也可以迅速向身體提供能量，特別容易消化。（請按下圖）

而香港科技大學化學及生物工程學系工程教育副教授劉元帥亦曾表示，香蕉的厚皮是非常好的保護層，只有當香蕉皮受損，才可能導致内部生蟲。香蕉果肉中的蟲子很有可能是果蠅的幼蟲，應是果蠅在表皮或者破損的部分產卵孵化而成，和香蕉變黑無關。

綠色蕉柄是化學催熟？浸大：全都是假

日前Twitter亦流傳一張香蕉的圖片，配文稱：「如果香蕉梗（果柄）上是綠色的，但是香蕉皮上有棕色斑點，那麼這個香蕉是化學藥品催熟的。如果香蕉梗是黑的，香蕉上（是）自然熟的。

有網民指綠色蕉柄是化學催熟（Twitter用戶「凱倫 Karen」截圖）

香港浸會大學經查核後，證實此傳言是假的，以果柄的顏色辨別香蕉是否經化學藥品催熟，並無事實依據。香蕉過熱或擦傷均有可能導致其出現棕色斑點，冠腐病也可能導致香蕉果柄變黑。在自然成熟和通過乙烯處理催熟的香蕉中都可以看到綠色的果柄。

劉元帥副教授亦表示，消費者是無法僅從外觀判斷香蕉是由化學催熟或自然成熟的，因為這兩種方法的原理相同，都是通過產生乙烯來催熟香蕉。而在2019年發布於期刊《國際食品科學與技術》的研究《誘導性催熟劑及其對香蕉果實質量的影響》提到，大多數研究表明，用化學物質催熟與自然成熟的香蕉在生物化學成分和感官質量上沒有區別。大家對化學催熟的香蕉不必過分擔憂。

資料來源：香港浸會大學/《國際食品科學與技術》