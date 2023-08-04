廚房滅蟲｜蜈蚣出沒家居2原因小心有毒可致休克！專家2方法防入屋

有昆蟲入屋已經令人困擾，如果它有毒會咬人就更加令人擔心。早前，有網友社交媒體上帖文，表示家中竟然有蜈蚣出沒。有滅蟲專家表示，蜈蚣一般不會在家中出沒，可能是因為天氣的原因，令它們走入民居。不過蜈蚣有毒，無論是大人或者小朋友在驅蟲時亦要特別小心。



蜈蚣有毒觸摸會致敏 或出現感染或休克

蜈蚣最嚇人的地方，除了樣子外，就是它們的毒性。滅蟲專家任永強表示，雖然香港出沒的蜈蚣全都有毒，不過相對於內地雲南、台灣等地的品種，香港蜈蚣的毒性較弱，被咬後不會致命，但依然會出現紅、腫、痛，一般市民可以用清水清潔傷口，或用冰敷減輕痛楚。不過部分成人和小童或有機會出現嚴重反應，傷口會感染細菌，有機會出現休克，需要入院接受治療。

市民亦不應隨便用手觸摸它們，因為任永強指皮膚接觸蜈蚣的足部後有機會出現過敏反應，所以不建議徒手捕捉它們，在安全的環境下，宜用工具將它們帶離居所。

早前，亦有居民在廚房鋅盤中發現蜈蚣出沒，懷疑從渠口爬入屋。（資料圖片）

天氣改變生活環境 多闖低層單位

任永強續指，蜈蚣生活在潮濕陰暗的環境，例如朽木或石縫等，一般情況之下甚少會入侵家居，不過近月天氣炎熱和颱風不斷，氣溫過高和水浸都改變了它們的生存環境，所以在逼不得以之下，才會經廚房或者浴室渠口、窗旁等地方入侵市民居所，「一般而言，新界有不少屋邨或村屋都貼近郊外，蜈蚣一般只會入侵低層住宅，所以受影響的範圍一般不會太大。」

任永強表示，新界的住宅或村屋因為貼近郊野，所以蜈蚣入屋的機會較市區多。（資料圖片）

用天然驅蟲劑可驅趕出室外

蜈蚣不單止有毒，而且行動力迅速。對於這個「不速之客」，很多人都苦無對策，不過任永強表示，殺蟲劑對蜈蚣十分有效，而且甚少會出現抗藥性，所以只要對準一噴，基本上都可以解決問題。此外，艾草是天然的驅蟲劑，只要在渠口或者窗旁放置少量的艾草，即可避免它們從這些地方爬入屋。

艾草是天然的驅蟲劑，可以防止蜈蚣爬入屋。（資料圖片）

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