孫慧雪產後補身食胎盤！紫河車補氣養血似牛雜？中醫指3類人不宜

近日剛生產的孫慧雪分享了自己坐月的心得，原來她會用自己的胎盤製膠囊補身！不少網民都對此感驚訝。除了孫慧雪外，台灣男星班傑也曾試過煮胎盤為太太補身。其實人類胎盤是古書中的名貴藥材紫河車，記者是次邀請了中醫師為我們講解。



孫慧雪吃胎盤 屬名貴藥材紫河車

孫慧雪分享正在食用胎盤膠囊。（FACEBOOK：@Snow Suen 孫慧雪）

坐月中的孫慧雪分享：「我啲胎盤製成了粉紅藥丸！我老公上網幫我搵咗專人將胎盤製成藥粉補身。」而台灣男星班傑也曾試過煮胎盤為太太補身，而且還是請醫院將胎盤臍帶全部「打包回家」，並由他親自料理胎盤，完成後帶到醫院和老婆一起吃，其胎盤料理與牛雜有點相似。

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點擊下圖睇斑傑烹調女兒胎盤（慎入）：

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據註冊中醫師關應春指，紫河車是健康的人類產婦娩出的胎盤。根據《本草綱目》解釋：「天地之先，陰陽之祖，乾坤之始，胚胎將兆，九九數足，胎兒則乘而載之，其遨游於西天佛國，南海仙山，飄蕩於蓬萊仙境，萬里天河，故稱之為『河車』。」而母體娩出時為紅色，稍放置即轉紫色，因為稱為「紫河車」。

紫河車補氣養血傳可治不孕 中醫：烹調處理3方法

紫河車（網路圖片）

據中醫師關應春解說，紫河車有補氣養血，益精補腎的功效，其味甘、鹹，性溫。現代藥理研究證實紫河車含有干擾素、激素、免疫因子、細胞因子、酶及酶抑制劑、微量元素以及膠原蛋白等活性物質。民間亦有傳它有養顏、治產後乳少、精血虧虛的不孕等。

紫河車（廣州中醫藥大學中醫藥博物館）

紫河車處理的方法有3：

一。先收集新鮮胎盤，除去羊膜及臍帶，反覆沖洗至洗淨血液，蒸或置於沸水中煮，後乾燥備用

二。取洗淨的紫河車，用酒拌均，待酒吸盡後，用文火炒至酥脆

三。將新鮮胎盤除去膜及臍帶，反覆沖洗至洗淨血液，加適量花椒、黃酒、蒸或置沸水中略煮後，乾燥，砸成小塊或研成細粉。

新版《中國藥典》刪除紫河車 香港可合法購買

國家藥監局和衛健委在2020版《中國藥典》中，將含有紫河車成分的「益血生膠囊」從藥劑中刪除，而2015年紫河車（即人類胎盤）亦已從藥典品種中被刪除，宣告人類胎盤無論是原料和產品，都徹底從中國藥典中消失。其實內地早已將買賣人體胎盤視為非法，甚至有不少人為了牟利而組成地下產業鏈，但香港仍可合法購買。

▼ 圖輯｜地下產業鏈「人體胎盤膠囊」製售全過程（按圖放大）

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紫河車過量服用易致敏 影響內分泌系統

據中醫師關應春指，目前香港購買紫河車並不犯法，一般藥房都有售，但就只有乾燥品，新鮮的就無法購買。中醫師會因應病人的體質選擇推薦服用紫河車，或加入其他中藥一同服用。普遍口服用量建議1.5-3克，研末服用；新鮮的，每次半個至一個，水煮服用。但過量服用可引致過敏、內分泌及免疫系統混亂。痰濕體質、腸胃功能不佳者及容易便溏的人士不宜自行服用，請諮詢醫師意見及其專業處方。

按下圖看各種人體胎盤製品（按圖放大）

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