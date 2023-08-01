碗碟浸過夜細菌飆升48萬倍！做錯1步隨時污糟過屎！正確洗碗6招

洗碗是日常的家務事，但原來一些小習慣也暗藏危機，成為細菌溫床！有研究指碗布用上一段時間沒更換的話，含菌量原來比屎更多！而污糟碗碟如浸泡過夜不洗的話，其滋生的細菌更直接飆升48萬倍！究竟如何洗最正確？



洗碗布7日要換新(istockphoto)

百潔布7日唔換污糟過屎？每平方厘米達540億細菌

洗碗一般會用百潔布、碗布等，海綿一般都有許多孔洞以便吸水清潔，但日常清洗碗碟後可能還有很多未清洗淨的污物停留在海綿上，食物殘渣、油污再加上其吸水特性、廚房高溫，令它容易成為細菌的溫床。2017年德國吉森大學和慕尼黑赫爾姆茨研究所亦發表過聯合研究成果，當中甚至形容廚房的洗碗海綿是家中最大的活性細菌庫，大腸菌群含量是全屋第二高，僅次於排水彎管。

德國的報告中更指百潔布洗碗海綿中存在特定的致病細菌，包括彎曲桿菌屬、陰溝腸桿菌、大腸桿菌、沙門氏菌屬、金黃葡萄球菌屬等。驗出的細菌種類多達362種，每平方厘米更錄得多達540億細菌，比馬桶仲要多20萬倍，和人類糞便含菌量相若。

洗碗布7日要換新(istockphoto)

微波爐消毒百潔布更衰！易把細菌傳播

洗碗用的海綿，哪怕是經常清洗，或者經常消毒和曬乾，也沒法把它徹底弄乾淨，因為潮濕和高溫，細菌會快速生長。而坊間常提到的沸水殺菌、微波爐消毒等不但沒用，微波爐消毒甚至會促進了部分細菌的生長，而且會把細菌傳播到微波爐內，令細菌更易落入食物中，得不償失。研究人員建議每周更換一次洗碗綿，這才是更直接有效的方法。

碗碟浸過夜細菌飆升48萬倍 部分菌極頑固再洗都無用

碗碟浸過夜細菌飆升48萬倍(istockphoto)

東京大學食安研究專家關崎勉曾在日本節目中指出，一般飯後餐具中約含有60~80個細菌，若是泡水放置超過10小時，水中的細菌量會增值為2900萬個，增加超過48萬倍，就算靠清潔劑以及烘碗乾燥也很難滅絕，可說是再洗也沒用！

髒碗碟應盡量在 1 小時內洗淨(istockphoto)

關崎勉指出，在細菌性食物中毒的前三名分別為曲狀桿菌、金黃色葡萄球菌以及產氣莢膜梭菌，前兩者是會在有氧及有糖分的狀態下迅速繁殖，飯後將碗盤泡水更會讓這些壞菌急速增加。他表示髒碗碟應盡量在1小時內洗淨，且也要盡快弄乾，以免滋生細菌。

洗碗6大注意事項（istockphoto）

洗碗6大注意事項：

1.髒碗盤應盡量在一小時內洗淨，以免滋生細菌。若是泡水放置超過10小時，細菌量會增加超過48萬倍。

2.別常用或用太多洗潔精。如果想清除油污可試用熱水或麵粉輔助，效果更佳，也可避免化學物質殘留在餐具上。

3.晾乾好過抹乾。最好用熱水再沖洗一次做簡單消毒，然後等到晾乾再收起來，別用抹布抹乾。

4.每周更換一次百潔布海綿或碗布。百潔布是家中最大的活性細菌庫，哪怕是經常清洗也沒法把它徹底弄乾淨，最好每周換一次。

5.洗碗綿分類。抹布還需要分開使用，洗有油用具的、洗無油餐具的、清潔爐頭的都應該使用不同的抹布，最少分上述3類。

6.洗碗分先後。應先把無油的碗碟洗淨，再洗有油污的餐具。

資料來源：東京大學食安研究科/早安健康/德國吉森大學和慕尼黑赫爾姆茨研究所聯合論文/元氣網