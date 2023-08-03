太子參好處｜參中最溫和小孩都啱！補氣益血治心悸4功效要點揀？

太子參是常見的參藥材之一，你對這種參了解嗎？筆者訪問了註冊中醫師為大家解答疑問。太子參補氣益血，藥力溫和，更有孩兒參之稱，意解連小朋友都可服用，不怕被補壞，所以名為太子參。太子參由於功效佳，最初還當作假人參出售！



太子參補氣益血。（資料圖片）

太子參補氣益血 藥性溫和別名孩兒參

太子參為石竹科植物異葉假繁縷的根部，現今藥用的太子參均為栽培品。據註冊中醫師許秀欽所講，太子參補氣益血、生津健脾，屬甘、微苦、性平，它歸於肺經、脾經且有明顯功效。清代《本草從新》指：「太子參，大補元氣，雖甚細如參條，短緊堅實，而有蘆紋，其力不下大參。」可見太子參補氣益血的功效不輸大人參。

太子參，性質和人參、黨參比相對溫和，是參類中屬性最平和的一種。（資料圖片）

太子參，性質和人參、黨參比相對溫和，是參類中屬性最平和的一種。它的別稱為孩子參、孩兒參，意思是連孩子甚至是小太子服用也不怕因太補而吃壞，其燥性低，不容易上火或令人虛不受補，是平和清補的上品，相當適合兒童、老人等服用。

太子參性平可入藥煮湯 符合3品質者為佳

據中醫師所言，太子參補脾益肺，益氣生津。可治心悸、水腫，消渴，精神疲乏。它味甘、微苦，可以用作入藥、煮湯、泡茶、煮粥都可。我們也曾分享過太子參健脾湯等食譜，用太子參煲湯前，記得最好先浸泡20至30分鐘，因為有部分太子參或經硫磺熏蒸過，味道有機會帶酸。

按圖看太子參茯苓粟米湯食譜及當中的食材功效︰

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據香港浸會大學中醫藥學院的資料指，太子參主產山東、江蘇、安徽等地，呈細長條形或長紡錘形，長約2~6厘米，直徑約3~6毫米左右，表面黃白色，半透明，有縱皺紋及凹下的鬚根痕，根頭鈍圓，其上常有殘存的莖痕，下端漸細如鼠尾。以肥潤、黃白色、無鬚根者為佳品。

太子參以肥潤、黃白色、無鬚根者為佳品。（香港浸會大學中醫藥學院）

太子參曾被當作假人參出售

李時珍《本草綱目》云：「太子參即遼參之小者，非別種也，乃蘇州參行從參包中揀出短小者，名此以售客。」、「其似人形者，謂之孩兒參，尤多贗偽。」可見明清當時只當太子參是短小的正品人參別稱，原指五加科植物人參之小者，甚至是商人用來冒充人參的贗品。

太子參曾被當作假人參出售。（網絡圖片）

雖然記載的太子參藥用歷史比人參短，只可以百年計，遠遠不及歷史上千年的正品人參，甚至太子參最初的出現，可能只是商人用來冒充人參的贗品。但太子參借著自己平和清補的特有屬性，現已擺脫其贗品的形象地位，成為獨立的參品種，更是老少皆宜的上上之選！

部分資料來源：香港浸會大學中醫藥學院