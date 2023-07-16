護腸胃飲食｜改善胃酸倒流7大飲食原則戒宵夜　飯後哪姿勢最好？

現代人因工作忙碌，三餐經常不固定，不然，就是飲食不知節制，一遇到有吃到飽的餐飲優惠，絕對要吃夠本把自己撐得半死，營養師表示，不良的飲食習慣加上高壓環境，胃病就容易找上門；因此，特別提供了七大飲食原則，改善常見的「胃酸倒流」。



台灣營養師陳怡錞在Facebook分享七大飲食原則，改善胃酸倒流，自己十多年前也是個胃病的好發者，十二指腸潰瘍、胃炎、胃酸倒流等胃病，她都發生過，當時的她已經吃胃藥吃得很厭煩，所以徹底下定決心要改變飲食習慣。

7大飲食原則改善胃酸倒流（點擊下圖看清！👇👇👇）

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1. 三餐定時

規律吃三餐，可避免高濃度的胃酸侵蝕食道黏膜。

2. 細嚼慢嚥

試著放慢吃飯速度吧！每餐至少吃20-30分鐘，你會發現慢慢吃之後，胃真的變舒服了呢！

3. 吃七分飽

三餐除了定時之外，定量也很重要，每次進食要避免一下子吃太多，建議吃七分飽就好，以免造成腹脹。

4. 遠離咖啡因和酒精

咖啡因和酒精都會刺激胃酸分泌，因此在胃病發作期間，要避免喝咖啡、茶、可樂、朱古力等含有咖啡因的飲料或食物，酒精性飲料也暫時先避免。

14種避免胃酸倒流自然方法（點擊下圖看清！👇👇👇）

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5. 遠離高糖高油零食

蛋糕、雪糕、甜食或含糖飲料，都容易使胃酸過度分泌，可能使你的胃病更加嚴重，所以發作期間也要避免。

6. 遠離刺激性食物

胃病發作期間，飲食一定要清淡，避免刺激性和辣的食物，這些食物容易傷害胃和食道黏膜。

7. 睡前2-3小時不要進食

睡前2-3小時要避免吃宵夜，可避免夜間胃酸逆流，減輕腸胃的負擔。若吃完午餐有睡午覺習慣，也要避免飯後立刻平躺，趴睡也不適合因為會增加腹部壓力，較建議採半坐臥的睡姿。

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