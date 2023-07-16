護腸胃飲食｜改善胃酸倒流7大飲食原則戒宵夜 飯後哪姿勢最好？
撰文：中天新聞網
出版：更新：
現代人因工作忙碌，三餐經常不固定，不然，就是飲食不知節制，一遇到有吃到飽的餐飲優惠，絕對要吃夠本把自己撐得半死，營養師表示，不良的飲食習慣加上高壓環境，胃病就容易找上門；因此，特別提供了七大飲食原則，改善常見的「胃酸倒流」。
台灣營養師陳怡錞在Facebook分享七大飲食原則，改善胃酸倒流，自己十多年前也是個胃病的好發者，十二指腸潰瘍、胃炎、胃酸倒流等胃病，她都發生過，當時的她已經吃胃藥吃得很厭煩，所以徹底下定決心要改變飲食習慣。
7大飲食原則改善胃酸倒流（點擊下圖看清！👇👇👇）
+4
1. 三餐定時
規律吃三餐，可避免高濃度的胃酸侵蝕食道黏膜。
2. 細嚼慢嚥
試著放慢吃飯速度吧！每餐至少吃20-30分鐘，你會發現慢慢吃之後，胃真的變舒服了呢！
3. 吃七分飽
三餐除了定時之外，定量也很重要，每次進食要避免一下子吃太多，建議吃七分飽就好，以免造成腹脹。
4. 遠離咖啡因和酒精
咖啡因和酒精都會刺激胃酸分泌，因此在胃病發作期間，要避免喝咖啡、茶、可樂、朱古力等含有咖啡因的飲料或食物，酒精性飲料也暫時先避免。
14種避免胃酸倒流自然方法（點擊下圖看清！👇👇👇）
+13
相關文章：胃酸倒流｜嚼香口膠助中和胃酸？營養師教14招防胃酸倒流忌生洋葱
5. 遠離高糖高油零食
蛋糕、雪糕、甜食或含糖飲料，都容易使胃酸過度分泌，可能使你的胃病更加嚴重，所以發作期間也要避免。
6. 遠離刺激性食物
胃病發作期間，飲食一定要清淡，避免刺激性和辣的食物，這些食物容易傷害胃和食道黏膜。
7. 睡前2-3小時不要進食
睡前2-3小時要避免吃宵夜，可避免夜間胃酸逆流，減輕腸胃的負擔。若吃完午餐有睡午覺習慣，也要避免飯後立刻平躺，趴睡也不適合因為會增加腹部壓力，較建議採半坐臥的睡姿。
宵夜貼士｜宵夜不變胖4大原則 營養師教計吃多少免增腸胃負擔？腸胃炎飲食｜肚痛疲倦體重減或患潰瘍性結腸炎 2類食物愈食愈差!黑朱古力｜頭痛、胃酸倒流或會加劇！減肥人士、孕婦5類人應少吃健康飲食｜高纖食物傷胃？餐前吃水果吸收好？營養師一文破解迷思護腸胃飲食｜防腸癌食物要新鮮？6類食物增免疫力奶五穀每日分量胃痛飲食｜胃痛5大因素切忌脾氣躁 中醫教紓緩4招推介2款養胃茶
延伸閱讀：
【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】
「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」