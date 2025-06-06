麵包發霉切掉便可？常攝取增肝癌風險1類人恐致命！2類食物最高危

看見麵包長黴，你會怎麼做？香港、台灣濕熱氣候讓黴菌無孔不入，不只影響食物保存，更可能悄悄傷害健康。專家提醒，食物發霉不只是浪費，嚴重時還會對肝腎造成致命威脅。



麵包發霉只切一角？小心黴菌已深入核心

香港、台灣氣候長年高溫潮濕，是黴菌滋生的溫床。當環境溫度落在攝氏30～38度之間，且相對濕度超過80％，就成了黴菌最理想的生長條件。許多民眾看到家中麵包發霉，心疼食物浪費，可能只切除霉斑後繼續食用，卻忽略了黴菌其實早已深入食品內部，超出肉眼所見。

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台灣成大醫院感染科主治醫師蔡進相說明，生活中雖不乏如酵母菌等對人體有益的菌種，但黴菌也可能產生黃麴毒素等強烈致癌物；黃麴毒素具有高度肝毒性，長期攝入恐導致肝細胞突變，增加罹患肝癌的風險。而黴菌造成的健康風險不僅止於致癌，台灣東元綜合醫院感染科主治醫師張天豪指出，對於血液癌症等免疫功能低下的患者，黴菌感染甚至可能引發致命後果。

「麵包一角發霉，不代表其他部位安全」，台灣中山醫學大學附設醫院營養科主任林杏純提醒，黴菌孢子容易在食品中擴散，僅憑視覺切除發霉部位，仍無法保證食物無毒。最保險的方式，是一旦發現黴變，整份食物應立即丟棄。

台灣高雄秀傳醫院腎臟科主任蔣恆斌也強調，尤其年長者為求節儉，常將發霉部分去除後繼續食用，但這種做法實則危險。他警告，食用發霉食物可能導致腸胃炎，甚至嚴重情況如敗血症、敗血性休克，進而引發急性腎衰竭。

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五穀堅果放太久？高溫潮濕下最快一周發霉

黴菌產生的毒素對身體的影響不容忽視。台灣彰化秀傳醫院胃腸肝膽科主治醫師謝偉耀指出，黴菌即是真菌的一種，其代謝產物──真菌毒素，可能損害肝腎功能，他提醒，像是五穀雜糧、堅果等食物，若在高溫潮濕環境下保存不當，大約5～7天內就可能發霉。

張天豪補充，黃麴毒素存在範圍廣泛，除了堅果、花生、粟米等常見農產品外，也有可能污染麵粉、鮮奶等食品。謝偉耀也指出，這類毒素無法透過肉眼辨別，必須經食品實驗室檢驗才能確定污染情形。因此，選購與保存堅果類食物時，應確認是否在保鮮期限內，並儲存在乾燥、低溫環境中；即便冷藏冷凍，也只是延緩黴菌生長。

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不小心吃到發霉食物會怎樣？

針對不慎攝入發霉食物的情況，林杏純說明，健康成人不小心誤食，通常不致有太大影響，但若出現劇烈嘔吐、腹瀉等症狀，仍應立即就醫。蔣恆斌則提醒，黴菌毒素不僅傷害消化系統，還可能引起全身性重症反應，需高度警覺。

此外，皮膚接觸也是黴菌進入人體的管道之一。台灣台北榮總皮膚部主治醫師何翊芯指出，免疫功能低下者或皮膚有傷口者，若接觸到受黴菌污染的物品，再觸摸傷口，黴菌便可能侵入體內，造成感染。

綜合專家意見，正確保存與處理食品是預防黴菌危害的關鍵！食物應存放於乾燥陰涼處，並避免久置，若發現任何黴斑，即應整份丟棄，切勿心存僥倖，以免因小失大。

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