甜點熱量｜20款糕點卡路里蛋撻排16心太軟只第3　冠軍1件=3碗飯

甜食確實可以減壓，但在購買時可多看營養標示，多注意糖量與脂肪攝取量。營養師分析20種糕點甜食熱量，第一名的竟是「楓糖肉桂捲」。



台灣營養師高敏敏在Facebook專頁中發文發文分享，依照台灣衛福部公布的每日精緻糖攝取量建議，為一天總熱量攝取的10%，最好能降至5%，如以每日攝取2000大卡為例：添加糖攝取應低於200大卡最好更低於100大卡（約25～50公克糖量，1公克的糖=4大卡）因為吃太多糖容易造成下述11種健康危機。

吃太多糖容易造成11種健康危機（點擊下圖看清！👇👇👇）

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1. 易胖：吃糖等於增加熱量，造成體重上升。

2. 蛀牙：造成口腔環境酸化，腐蝕琺瑯質。

3. 加速變老：糖化終產物（AGEs），會加速老化機制。

4. 內分泌失調：當糖分攝取過多，身體會增加分泌島素。

5. 血壓升高：刺激血管發炎，造成血壓上升。

6. 血脂升高：使血液中的三酸甘油脂濃度提升。

7. 糖尿病：胰島素敏感度下降，造成糖尿病風險。

8. 心血管疾病：糖使血管內膜老化造成動脈硬化。

9. 頭昏、頭痛：血糖快速變化導致頭痛。

10. 影響認知功能、情緒：長期高血糖下，會影響腦血管健康。

11. 脂肪肝：過多的糖會使肝臟脂肪堆積。



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沒有說不要吃，而是聰明吃！高敏敏表示，想吃甜點時可以依照5大原則減少負擔。

1. 選擇以雞蛋、牛奶或原型食物為原料。減少餡料、少油少糖的甜點。

2. 跟親友分食，可分散熱量、增進感情。

3. 搭配無糖茶、無糖黑咖啡、無糖豆漿，不建議再配含糖飲料。

4. 下午茶時段吃完可多起身活動，促進消化。

5. 購買時多看營養標示，注意攝取的糖量與脂肪含量。



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高敏敏同時也分析20種甜點熱量排名如下，其中楓糖肉桂捲為最高，桂圓杯子蛋糕則為最低。

1. 楓糖肉桂捲 /150g：889kcal

2. 朱古力鬆餅 /174g：527kcal

3. 心太軟 /95g：403kcal

4. 士多啤梨冬甩 /45g：366kcal

5. 芝士批 /4吋110g：355kcal

6. Tiramisu（提拉米蘇）/85g：308kcal

7. 檸檬撻 /75g：269kcal

8. 芒果慕斯 /100g：267kcal

9. 千層蛋糕 /80g：240kcal

10. 日式朱古力冬甩（波提） /45g：238kcal

11. 蘋果批 /81g：229kcal

12. 蜂蜜蛋糕 /67g：221kcal

13. 黑森林蛋糕 /85g：218kcal

14. 輕乳蛋糕/80g：200kcal

15. 英式鬆餅（scone）/68g：195kcal

16. 原味蛋撻 /80g：182kcal

17. 芒果冰皮月餅 /一顆65g：178kcal

18. 雲呢拿泡芙 /59g：174kcal

19. 原味牛角包 /61g：156kcal

20. 桂圓杯子蛋糕 /50g：150kcal



（編按：食安中心資料顯示1碗飯約200克約有260卡路里）

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【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】

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