減肥｜吃少少卻變胖?「糖油疊加效應」3食物易積脂肪墮高熱量陷阱

撰文：中天新聞網
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不斷嘗試各種減肥方法卻瘦不下來，可能是許多人這輩子揮之不去的陰影，明明有調整飲食或進食量已刻意降低，體脂卻不如預期的下降，甚至進入停滯期時，多少會令人感到氣餒。

營養師提到，其實很多時候是落入「高熱量陷阱」，也就是「糖油疊加效應」，日常生活中常見的糖油疊加食物包括鮮忌廉蛋糕、炒飯或蛋撻等。

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台灣營養師顏元瀅提到，日常常出現「糖油疊加效應」，也就陷入了進食量不多，體重卻遲遲卡關走不出停滯期的高熱量陷阱。營養師表示，此處要提的糖，指的是「葡萄糖」，食物下肚後，消化過程會懸浮在血液裡，等著被分配吸收或代謝，也就是常聽到的血糖，負責偵測的物質稱為胰島素。

顏元瀅指出，胰島素經由快速上升的血糖刺激後，會「抑制」身體原有的脂肪釋出，讓身體儲存的脂肪難以被拿出來作利用，並分配血糖轉化成三酸甘油脂或肝糖儲存。而葡萄糖通常藏在澱粉類食物，如：三餐必吃的米食、麵食、麵粉製品，原型澱粉如粟米、番薯或芋頭等。

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另外，顏元瀅解釋，葡萄糖也會存在蔗糖跟乳糖，因此水果類和奶類對血糖也有相當量的衝擊，不過，只要適量攝取，就不用太擔心對身體造成過多的負擔，或過量的脂肪儲存。

顏元瀅也說，比起單純吃澱粉食物，若有大量飽和油脂的加入，會讓血糖上升的波動會彈得更高，高血糖延續2倍以上時間，因此除了更容易刺激胰島素分泌作用外，還可能刺激更多的油脂被儲存進身體裡。而且，單以糖油疊加食物為正餐，快速上升的血糖，也會容易產生飽足感的假象。

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