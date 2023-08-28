揀柚子貼士｜外皮光滑或粗糙好？挑選文旦3招　這顏色最香甜濃郁

中秋佳節將至，中秋節有著吃柚子的習俗，台灣文旦柚的產季在8月至9月，中秋連假和家人團圓時，正好能享用到最鮮甜多汁的文旦，那麼要怎麼挑才能買到好吃的文旦？買回家後可以放多久呢？



台灣農糧署在Facebook專頁和民眾分享文旦挑選、保存的秘訣，只要觀察3個重點，就能挑出最甜的文旦。

文旦柚子怎麼挑？文旦柚子可以放多久？（按圖看清👇）

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文旦柚子怎麼挑？

台灣農糧署表示，挑選文旦的三個重點在於「形狀、外表、重量」。

1. 形狀：果形端正、底部開闊，外觀似不倒翁的形狀。

2. 外表：挑選表面光滑、油胞密而細緻的文旦。

3. 重量：挑選手感沉重的文旦，代表果肉發育扎實，含水量多，吃起來口感更多汁。

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文旦柚子可以放多久？

文旦柚子的最佳賞味時間，可以從果皮顏色判斷，呈「濃綠色」代表果肉硬脆，建議再放2～3週再食用，風味更佳；外皮呈「黃綠色」代表文旦已經成熟多汁，這個狀態還可以再放約1週；當果皮呈「淡黃色」時，則表示果肉香甜濃郁，建議馬上品嚐。

按圖看清開柚子方法「傳統法」：👇👇👇

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文旦柚子如何保存？

文旦柚子還沒剝皮、還在等它成熟時，應放置在陰涼通風處，等待水分蒸發，觀察外皮轉色，當外皮呈淡黃色時，就是最佳的食用時機。

剝完的柚子如果吃不完，切勿直接置於室內室溫，可以放置在保鮮盒中，或是將容器以保鮮膜密封後，放到雪櫃冷藏，並儘快食用完畢。

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：柚子怎麼挑才好吃？農糧署1張圖曝「選購文旦3秘訣」，保證果肉飽滿又多汁】

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