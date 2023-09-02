手汗多或健康警號！30歲後愈發嚴重　中醫教1物助改善忌吃5食物！

手汗症是不少人的煩惱 ，其實嚴重的手汗不但會造成社交上的尷尬場面，還是身體帶給你的警示！有醫生指，手汗症在30歲後會愈發嚴重，解釋手汗症還分先天和後天型。有5種食物要忌食，進食1物有助改善情況。



手汗症分有先天型和後天型（istockphoto）

手汗症分先天、後天型 30歲後愈發嚴重

手汗症又稱為多汗症，是一種常見的生理現象，特別是在炎熱的天氣或緊張的情況下。若情況去到看得見汗珠、或弄濕物品的程度，就代表出汗情況較嚴重，必須正視。

手汗症分有先天型和後天型（istockphoto）

台灣中醫師李棋指，手汗症其實分為先天型和後天型，而大部分情況屬前者。先天型的手汗大多發生於兒童或青少年時期，在30歲後會愈來愈嚴重，40歲以後則會慢慢改善。後天型手汗是由特殊原因所致，像是甲狀腺亢進、糖尿病、更年期等等，後天型除了手汗增加，全身的出汗量也會變多。

手汗症忌吃5食物 生脈飲有效改善

台北市立聯合醫院中醫內科主任蔡文興在網頁中指出，手汗症體質多為陰虛陽亢或體虛積寒，中醫統稱體內所有水分為「津液」，當陰陽失衡時，就可能產生多汗症。中醫處理汗流過多，會建議飲用「生脈飲」。這帖傳統方劑成分單純，只有三味藥：黨參、麥門冬、五味子。黨參可補氣生津，麥門冬滋陰潤燥、五味子味酸收心氣，大家不妨一試。

按下圖看生脈飲食譜：

生脈飲食譜

而同就職於上述醫院的中醫醫療部主治醫師邱榮鵬亦分享，手汗症要忌吃5食物：冰涼、生冷、燒烤、油炸及重口味的食物。因為手汗患者多為表虛體質，只要「虛」的狀態不要增加，多汗症狀自然就會改善。

資料來源：康健/台北市政府衛生局