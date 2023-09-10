剝柚子貼士｜台農糧署教柚子剝皮3大方法　1招令果肉軟化甜美多汁

大家俗稱的柚子大多是指文旦，但文旦其實只是柚子的一種。台灣農糧署表示，柚子可分為文旦、紅柚、大白柚、西施柚及蜜柚等。其中最常見的麻豆文旦，因果肉柔軟多汁深受台灣人喜愛。



台灣農糧署在Facebook專頁《鮮享農YA - 台灣農糧署》發文分享，柚子種植的區域，從新北、苗栗、雲林、台南、宜蘭及花蓮等地都有。而文旦建議放在通風處下放置5-10天（消水、辭水），因剛採收時，果實飽滿果肉較為硬脆，辭水後果肉軟化才會甜美多汁。想品嚐柚子的好滋味，有3種柚子剝離術提供給民眾參考。

3種柚子剝離術（按圖看清👇👇👇）

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- 傳統撥柚術：切頭側面劃5刀，沿痕剝開與皮分離，撕薄膜剝果肉。剩下的柚子皮能變成柚子帽。

- 美觀剖半術：中間橫割一圈，用湯匙將上下挖出，撕薄膜剝果肉。剩下的柚子皮可製成柚子盅，來放置剝好的果肉。

- 刀削柚皮術：切頭去尾削外皮，中間橫切兩半，側邊劃一刀，簡單撕膜果肉取出，可藉此避免吃到苦味。柚子皮可以用來製成柚子防蚊液。

▼文旦、柚子營養（按圖看清👇👇👇）

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台灣農糧署表示，撥下來的柚子皮還有許多用處，中秋烤肉最怕蚊蟲叮咬，可善用柚子皮製作天然蚊香，先將皮剪成細絲、曬至完全乾燥，待乾燥後會變成黃褐色，即可點燃作為蚊香使用，而外皮綠色部分還能驅蚊。

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除此柚子皮還能製作天然的洗潔精，先去除柚子皮白色部分，把綠色部分切成小段放進玻璃瓶內，將75％酒精倒入並淹過柚子皮，靜置一週，將柚子皮過濾，再把柚子萃取液以1：椰子油起泡劑1：水3比例調配即完成，是清洗油膩餐具的好工具。

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