牛油營養｜護心消炎5好處！草飼/穀飼營養差5倍！防心臟病吃哪種?

常說牛油高油脂、高膽固醇，吃了會對身體造成損害。但近日就有醫生針對牛油，分享自己的見解。他指牛油有5大好處，更說明了草飼牛油和穀飼牛油的分別，有些營養素兩者相差5倍之多！



草飼牛油VS.穀飼牛油唔止飼料不同咁簡單（istockphoto）

草飼牛油VS穀飼牛油 唔止飼料不同咁簡單

牛肉、牛扒大家都有聽過，草飼、穀飼的養飼方法不同，其口感味道都會有所差異，這一點其實放在牛油上也一樣！ 草飼牛的一生，大部分吃的飼料都為牧草，放牧在大草原中自由活動；而穀飼牛主要飼料為穀物，圈養在牛棚中，無法任意活動。

因此，牛油也分草飼和穀飼的，草飼牛油的營養成分及價值普遍較高，如果是關注自身健康的人士，再購買或者食用牛油時， 不妨多多關注一下。

柏格醫生指草飼牛油有5大好處 脂肪酸CLA更為穀飼5倍

柏格醫生指草飼牛油有5大好處（柏格醫生個人頻道）

和我們分享草飼牛油5好處的柏格醫生（Dr. Eric Berg），是位美國脊椎科醫生，亦曾在霍華德大學擔任教授，教授學生營養學的知識。他經常會在個人頻道上，分享飲食的營養和知識。我們之前亦曾報道過，他推薦大家一日食4隻蛋的影片。近日他在影片中則談及草飼牛油的5大好處：

草飼牛油含豐富的脂肪酸（istockphoto）

1.草飼牛油含豐富脂肪酸



柏格醫生指草飼牛油含有超過400種的脂肪酸，可有助保護細胞、大腦，神經系統等，是人體相當重要的營養成分。

2.草飼牛油含脂溶性維他命K2、A



維他命K2又名甲基萘醌（Menaquinones），它可防止鈣堆積在軟組織，使鈣移動進入骨骼和牙齒等身體的適當部位；而維他命A有護腎、眼、皮膚等功能，兩者都是脂溶性的維生素，存在於草飼牛油中。

3.草飼牛油含CLA為穀飼牛油的5倍



CLA即共軛亞油酸（Conjugated linoleic acid），它可有助保健心血管系統、降低心臟病風險，甚至對新陳代謝都有好處。醫生指草飼牛油的CLA比㨌飼多5倍，因此他建議大家採用草飼牛油。

4.草飼牛油含Omega-3



Omega-3是一種多元不飽和脂肪酸，有助於降低血壓，更有消炎、護心等的作用。而草飼牛油所含的Omega-3同樣比㨌飼的更為豐富。

5.草飼牛油可幫助消脂生酮



MCT即中鏈脂肪酸Medium Chain Triglyceride，它可為身體提供更好的營養、啟動身體消化油脂機制的原料酮，令膽、肝更易消化脂肪。

資料來源：柏格醫生個人頻道