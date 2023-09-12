2女吃星斑中雪卡毒四肢麻痹入院！忌4部位毒素高100倍　6種魚高危

衞生署衞生防護中心昨日（11日）公佈，兩名女子進食朋友由日本沖繩帶回的「燕子星斑 」之後，出現四肢麻痹、噁心等中「雪卡毒」症狀入院。雪茄毒具耐熱性，就算把魚徹底煮熟也沒用。不僅燕星，有8種魚也屬高危，魚的4部位毒素更比其他位置高100倍！進食這類珊瑚魚時，切忌與3種食物同吃。



兩女食沖繩帶回「燕子星斑 」後中雪卡毒

衞生署衞生防護中心昨日（11日）公佈，兩名女子於上周六（9日）在家中晚膳期間吃魚，分別約兩小時和10小時後出現腹痛、腹瀉、頭暈、四肢麻痹和噁心等雪卡毒中毒病徵。她們吃的魚為燕子星斑，是由她們的朋友由沖繩帶回港。

雪卡毒是什麼？ 目前無解毒劑或專門療法可治

根據食安中心的資料顯示，雪卡毒素是一組耐熱的脂溶性化合物，非常耐熱，不能透過烹煮及加工過程消除。進食雪卡毒魚中毒，可引發超過100種腸胃、神經及心血管系統的病徵。第一個症狀可在30分鐘內迅速出現，但一般約在24至48小時才出現。

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中雪茄毒症狀 可出現幻覺、呼吸困難

雪茄毒病徵為嘔吐、腹瀉、噁心、腸胃不適，以及口部及四肢刺痛、皮膚發癢、溫度認知有變、疲倦、肌肉及關節疼痛等。嚴重者可影響神經、精神系統，令其出現幻覺、混亂、焦慮等，甚至出現低血壓、心搏過緩、呼吸困難及停頓等情況。而現時沒有解毒劑或專門療法可治療雪卡毒魚類中毒。

含雪卡毒8種魚最高危 4部位毒素高100倍

蘇眉屬雪卡毒高危魚種（istockphoto）

根據食安中心的資料，雪卡毒魚類中毒是由進食含雪卡毒素的珊瑚魚所致。食物安全中心的調查顯示，在涉及雪卡毒魚類中毒的各種魚類中，以西星斑、燕尾星斑、 老虎斑及東星斑較常見，其他品種包括青斑、蘇眉、紅鰽、油𩺬等，這8種魚屬雪卡毒高危魚種。

青斑屬雪卡毒高危魚種（網上圖片）

除了魚種外，食安亦指受影響魚類的頭、內臟、肝臟及生殖器的雪卡毒素含量，較其他部位高50至100倍！提醒市民避免進食珊瑚魚的上述部位，還有些較高危的魚皮、魚卵也應盡量避免。含雪卡毒素的魚類不能從外觀、氣味或味道分辨，但食安指有研究顯示，養魚引致雪卡毒魚類中毒的風險極低，如若擔心雪卡毒的市民可參考一下。

避免中雪卡毒 食珊瑚魚時勿同吃3食物

進食珊瑚魚時，避免喝酒和吃花生、果仁或豆類食物（istockphoto）

食安中心指，進食有毒魚類後，所有人均有可能中雪卡毒，但亦有其他因素會影響中毒程度或結果。食安中心表示，以往曾中過雪卡毒、飲用了含酒精的飲料或食用了果仁及種籽製品，亦會令個別人士較易出現雪卡毒魚類中毒的徵狀。因此食安提醒市民，進食珊瑚魚時，避免喝酒和吃花生、果仁或豆類食物，而如出現雪卡毒魚類中毒病徵，應立即求醫。

資料來源：食安中心/食安期刊