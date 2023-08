護心食物｜降心血管病風險6類食物　專家建議攝取量魚不用天天吃

最新研究發現,將6種關鍵食物納入飲食中,能夠降低心臟病和中風發作的風險。



根據發表在《歐洲心臟雜誌》(European Heart Journal)的研究,若成年人的飲食中,缺乏足夠的水果、蔬菜、豆類、堅果、魚類和全脂乳製品,就會增加罹患心血管疾病的風險。相反的,若於日常飲食中食用這6種食物的比例較高,則會降低心血管疾病和死亡風險,特別是在較少食用這些食物的低收入國家當中。

研究:透過飲食攝取 可降低心血管疾病發生

這項研究由麥克馬斯特大學和位在人口健康研究所的哈密爾頓健康科學中心(PHRI)的研究人員所進行的大規模研究,主要是依據《前瞻性城鄉流行病學》(Prospective Urban and Rural Epidemiology, PURE)開發了飲食評分,並在70個國家的5個獨立研究中心重複進行評分。

研究作者薩利姆.優素福表示,以前的飲食評分包括:EAT-Lancet行星健康飲食和地中海飲食,主要測試了在西方國家飲食之於心血管疾病和死亡的關係,而此次研究所使用的PURE健康飲食評分,是根據6種能顯著降低死亡風險的食物所制定的飲食評分法,可好好呈現高、中、低收入國家之間的差異性。

另1位研究作者安德魯.門特解釋,這項研究的獨特之處在於所使用的飲食評分標準當中,包含了一般被認為有益健康的天然食物。

這6類食物怎麼吃? 每日建議攝取量公開

根據PURE健康飲食評分的建議,民眾需要適量攝取以下6類食物:

1. 水果:每日2到3份。

2. 蔬菜:每日2到3份。

3. 堅果:每日1份。

4. 乳製品:每日2份。

5. 豆類:每週3到4份。

6. 魚類:每週2到3份。



不僅如此,PURE健康飲食評分還建議每日應攝取1份全穀物和1份未加工的紅肉或家禽類肉品作為替代品。研究人員認為,適量食用這些食物是攝取天然食物的關鍵。安德魯·門特補充說明,適度攝取魚類和全脂乳製品可降低罹患心血管疾病和死亡的風險,此外,食用未精製的全穀物和未加工的肉類,也可以達到相同的效果。

資料來源:Researchers Recommend These 6 Foods To Reduce Risk Of Heart Attack And Stroke

