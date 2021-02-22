浴室細菌︱廁板含菌量並非最高就掉以輕心？這個動作令菌量暴升…

撰文： 王靜瑩 最後更新日期： 2021-02-22 08:00

不少研究指出，浴室含菌量最高的地方其實並非廁所板，牙刷、毛巾、甚至水龍頭因經常被人忽略清潔，含菌量可能更比廁所板高出80倍！

但大家別因此掉以輕心，因為廁所板暗藏兩大陷阱，衛生情況依然不容忽視！

牙刷、毛巾、廁板都是浴室衛生黑點之一。（unsplash）

陷阱一：廁板含菌量排浴室第四位

浴室環境潮濕，容易滋生細菌，美國《SafeHome》檢測各種常見廁所用品，發現含菌量最高的是浴簾，達1600萬CFU（菌落形成單位），緊接其後分別是淋浴間地下和牙刷手柄，而廁板則排第四位，達23萬CFU。

在廁板表面的細菌中，接近四分一是革蘭氏陰性桿菌，例如大腸桿菌和李斯特菌，它們對人體有害並具抗藥性。

陷阱二：蓋廁板沖廁令細菌積聚

肺炎疫情肆虐香港一年多，大家都養成蓋廁板沖廁的習慣，畢竟研究顯示沖廁時，挾帶細菌病毒的水會噴散到空氣中，距離更超過450厘米！

至於蓋上廁板沖廁後，這些細菌無疑是直接黏附廁板並持續滋生，同樣成為細菌溫床，另一方面，由於如廁後第一個接觸的地方就是廁板和沖廁掣，所以記緊要清潔這些地方！

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