喉嚨痛紓緩｜熱水殺菌 冰水止痛？喉痛分清4症狀　飲錯水加重病情

喉嚨痛紓緩｜一位年輕男士患上重感冒，看了醫生後吃藥舒緩了大部分症狀，惟喉嚨痛一直未癒，逾兩周仍未好轉，於是再次就診。醫生檢查後發現原因與飲水有關！原來喉嚨不同症狀，需要飲用不同溫度的水，你又知道嗎？



喉嚨痛應飲甚麼溫度的水？(PhotoAC)

喉嚨痛紓緩｜喉痛飲熱水 小心燙傷水腫

男病人患感冒，喉嚨痛卻一直未痊癒。醫生感到奇怪，因感冒症狀一般在兩星期內便有好轉，細問之下，原來他都喝熱水，打算以高溫燙死細菌，不料卻令喉嚨燙傷水腫，加劇疼痛。最後醫生給予消炎藥，卻教導他在這種情況下應喝甚麼溫度的水。

耳鼻喉科醫生張弘在台灣電視節目《醫師好辣》中分享以上個案，並解釋當病人出現喉嚨痛、吞嚥困難，尤其是因感冒或扁桃腺發炎引起的疼痛，病人不應喝溫度過高的水。「熱水溫度高，會加速免疫細胞的發炎反應，甚至有人會喝到燙傷。」他說。

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喉嚨痛紓緩｜哪些咳嗽症狀喝「冰涼水」？

他分析在以下情況下，病人應該喝「冰涼水」：

～扁桃腺發炎

～扁桃腺化膿

～急性咽喉炎

～口腔潰瘍

如果喉嚨腫脹，沒有明顯咳嗽，建議飲用冰涼水，協助喉嚨更快消腫，吃雪糕亦可以。

耳鼻喉科醫生張弘教大家什麼咳嗽飲用什麼水。（台灣電視節目「醫師好辣」截圖）

喉嚨痛紓緩｜研究：冰塊能降低痛覺

在2013年，曾任英國卡迪夫大學（Carddiff University in Wales）生物科學感冒中心理事的Ron Eccles教授發表了一則研究，指「冰塊能夠降低神經末梢的溫度，從而抑制了疼痛的訊號受體產生，也刺激到暫時性的止痛受體」。換句話說，低溫能夠減低痛感，同時產生止痛效果。減肥｜美研究：飲冰水燒脂加速新陳代謝！1關鍵無助減肥3類人不宜

冰水可以幫助喉嚨消腫，也有止痛效果。(PhotoAC)

喉嚨痛紓緩｜甜味熱飲或可止痛 無效治療喉嚨不適

而熱飲的效果，Ron Eccles教授亦曾對30名喉嚨痛患者進行實驗。患者普遍認為熱飲能為舒緩喉嚨痛帶來較長時間的效果，而Ron Eccles教授則認為，這是因為熱飲讓人分泌更多唾液所致，假如患者飲的是甜味熱飲，則能刺激大腦產生較多的止痛化學質，但不能針對喉嚨不適而對症下藥。

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喉嚨痛紓緩｜哪些咳嗽症狀喝「常溫水」？

如果喉嚨不適是屬於以下情況，則應該飲用常溫水：

１ 喉嚨發炎

２ 支氣管炎

３ 鼻炎

４ 氣喘

張醫生解釋，假如有咳嗽或以上情況，喝冰涼水有機會刺激到氣管收縮和過敏，加劇咳嗽，因此應喝常溫水紓緩。

伴隨咳嗽症狀應喝常溫水，不能喝太高溫的水，以免燙傷。（PhotoAC)

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喉嚨痛紓緩｜感冒咳嗽可喝冰水 過敏氣喘不宜

另外，台灣小兒科醫生陳木榮曾在另一個網絡節目《爸媽有事嗎？》中分享，假如咳嗽是由感冒引起，即是由病毒引起的咳嗽症狀，喝冰水並不會令咳嗽更嚴重；但咳嗽是屬於過敏氣喘型，冰涼水就加劇咳嗽的次數和頻率。惟有時病人咳嗽的原因難以分辨，因此醫生一般建議有咳嗽不直喝冰水。