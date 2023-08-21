消暑飲食｜營養師揭4關鍵消暑減脂　首要1項可改善便秘減中風機會

氣候高溫潮濕，尤其近幾年，溫度直上36 、 37度，市面上可以看到許多主打消暑的冰品、甜品，不過吃多了對身體恐怕是個負擔。台灣營養師黃威杰就分享，掌握好以下這些對策，依然可以度過炎熱的氣候，又避免發胖造成健康危機。



喝水是首要

許多人在炎熱天氣下流太多汗、不補充水分就會中暑。而且對於有心血管疾病的人，在身體水分不斷減少狀況下（排尿、流汗等），血液會變得濃稠，進而提高中風機率。

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人體將近70%是水分組成，喝水好處多多，除了能夠調節體溫、和水分不足導致口乾、甚至脫水休克的情形，足量的水分也能促進腸胃蠕動，改變排便問題，以及食慾不振的毛病。

充足優質蛋白質

根據台灣衛福部國民健康署的的國人膳食營養素參考攝取量，正常人平均每日蛋白質攝取量，約為每公斤體重x0.8克的蛋白質。不過這項標準，也因個人年紀和每日活動量有異。

黃威杰提醒，夏天高溫會加快人體代謝速度，使人容易倦怠、疲憊，導致工作或學習表現下降，這時候補充足夠的蛋白質，對於體力精力提升非常有幫助，例如：雞肉、雞蛋、豆腐、豆花、豆漿、三文魚等都是很好的蛋白質來源。

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瓜類消暑利濕

另外，夏天也被稱為瘦身黃金時節，許多人會趁這時候，利用三餐食材好好消腫一下。能有飽足感、又能降溫消暑、利濕代謝的，黃威杰說，常見富含水分的蔬菜水果：西瓜、青瓜、苦瓜、絲瓜、冬瓜等食材，都能達到此種效果。

要吃冰品、甜品可以！加這些料更涼

綠豆、仙草、愛玉

綠豆本身具有消暑、利尿的特性，非常適合在炎熱的夏天食用，但是因為綠豆屬於澱粉類食材，在吃的時候記得克制。黃威杰建議，能將其他主食類的食物做替換，例如中餐吃了綠豆湯，晚餐就將白米飯減半，甚至不吃，達到整天的澱粉量控制。

8種涼感食物超消暑（按圖👇👇👇）

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天然好食材

蓮子、薏仁、綠豆芽都能夠抵禦暑氣、具有消暑又提神的功能，可以避免夏日氣候食慾不振，或消化不良的問題。在家做一碗綠豆薏仁蓮子湯，清熱降火氣，炎炎夏日也能定氣安神。

最後，黃威杰提醒，夏天想吃冰、甜又不變胖，最重要的還是水分補充多寡，多喝水才能代謝的快、增加排毒量，同時避免中暑，不過要記得一個訣竅：緩慢、少量、多次，才能真正幫助到體內循環。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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