消暑飲食｜曬太陽比凍飲消暑？中醫推2瓜1水果消腫護胃灑鹽吃更好

進入節氣「芒種」之後，天氣轉為潮濕悶熱，許多人會選擇喝冰水來降暑氣，但中醫卻提醒，這種天氣型態喝冰水會越喝越渴，反而是適度曬曬太陽，對健康更有幫助。



台灣花蓮慈濟醫院中醫部醫生林諭臨表示，夏天的「暑熱」就是中醫講的「濕熱」，通常要依靠五臟六腑中的「脾胃」來調解。脾胃可以調節體內濕熱，代謝多餘的水分及熱量，如果是脾胃比較虛弱的人，在夏季就可能出現食慾不振、消化不良、腹漲等症狀。

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而隨着氣溫上升、濕氣增加，體內熱量不容易隨着汗水排出，流出來的汗水也常停留在體表上不易蒸發，所以老覺得皮膚濕濕黏黏、悶悶的，造成煩燥、疲倦，更可能引發濕疹。

林諭臨說，天氣熱大家都想待在冷氣房，吃冰品、喝冰涼飲料來消暑，但其實中醫觀點不支持「冰的」或「生冷飲食」，那又該如何兼顧養生與消暑呢？

第1個建議是「適度曬太陽」。林諭臨說，夏天是生長繁盛的季節，所以別一看到陽光就躲，「夏天的陽光對於養護我們身上的陽氣非常有幫助。」

他指出，夏季適度的運動、出出汗是好的，可以選擇清晨或傍晚時分，就是還看得見太陽，但又不會有日正當中的過度曝曬，這時候曬點陽光適度運動，可以吸收陽氣養護身體，對於增強代謝、腸胃蠕動都有幫助。

喝冰水當心「越喝越渴」還變胖

第2個建議是「清涼飲食」。林諭臨笑說，所謂「清涼」的品項並不是指冰品或冷飲，因為人體自然有調節溫度的能力，如果長期食用冰品或冷飲，反而會壓制身體自我調節熱量的能力，導致熱量不容易自然排出體外，就會讓許多人感覺冰水會「越喝越熱、越喝越渴」。

此外，常吃冰冷寒涼的食物，最容易傷害到脾胃，久了恐讓身體的濕氣調節與代謝能力變得更差。所以人家常說「吃冰的會變胖」，不只是冰淇淋這類冰品本身就有高熱量，因為光是不含熱量的冰水，也會使脾胃調節力變差，引起體內濕氣堆積、水腫，讓人看起來虛浮，「喝水也會胖！」

他分享夏季消暑清涼的飲食，可以選擇比較開胃的蔬果，如「扁蒲」（港稱匏瓜）也就是俗稱的「蒲仔」，其性味甘寒，有消暑利尿的效果，是消水腫很好的選擇。還有可以清熱利水的小黃瓜，不論是食用還是外敷，都很適合夏天。

至於水果方面，富含鳳梨酵素的鳳梨，可以幫助養護脾胃，固護人體的元氣，如果遇到鳳梨「咬舌頭」的狀況，可以在鳳梨上灑一點鹽巴或者食用前泡泡鹽水解決。

按壓4穴位，有助撫平煩躁

除了飲食、運動方面的調整，林諭臨特別介紹4個可以在「芒種」前後按摩的穴位。

首先是心經的「少衝穴」，位於手指的小指指甲內側；還有位於手指小指指甲外側，屬於小腸經的「少澤穴」，可以用另外手的拇指與食指同時按壓，對心痛胸悶、心煩氣躁的症狀很有幫助。

另外，位於手臂上臂正中間的「青靈穴」，以及手肘橫紋靠近小拇指這一側的「少海穴」，對於生活壓力大，心情鬱悶的人來說，按起來會有明顯的酸痛感，有空的時候都可以按壓，可以幫助疏通心經。

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