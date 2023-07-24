仙草營養｜降血壓防痛風3大健康好處　4步自製消暑聖品仙草凍

炎炎夏日，許多人都不免會想要來碗仙草飲品消暑止渴，據中藥大辭典記載，仙草性味澀、甘寒，具有清熱解渴、涼血等效用，好處非常多，因此是不少人心中夏季必吃的消暑聖品。



究竟仙草有哪些營養與好處？為何會如此滑嫩呢？該如何DIY做出好吃的仙草凍？本文將帶你一起了解仙草的大小事！

吃仙草3大好處（按圖）

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仙草有哪些營養成分？吃仙草3大好處全公開

仙草是百草茶中最常使用的1種植物，一般人多會將乾燥後的仙草葉加水，煮成仙草茶飲用，經時間熬煮過後的較濃汁液，則可加入澱粉製成仙草凍，而仙草本身富含膳食纖維、多酚、熊果酸、齊敦果酸、咖啡酸、類黃酮化合物，以及鉀、鈣、鎂、鐵、磷等礦物質，其中以鉀與鐵含量最多，只要適當食用，攝取裡面的營養成分後，即可從中獲得以下3種好處：

▸1. 預防痛風：仙草萃取物具有調節黃嘌呤氧化酶活性的功能，進而達到抑制尿酸的效果，預防痛風發生。

▸2. 抗氧化能力強：酚酸、熊果酸、齊敦果酸、類黃酮化合物、山柰酚等皆為仙草抗氧化成分，可協助體內清除自由基活性氧，並抑制生物細胞脂質和DNA氧化傷害，有效保護細胞膜，維持其正常功能。

▸3. 降血脂與血壓：在1項動物實驗中發現，仙草萃取物可於肝細胞中抑制三酸甘油脂（Triglyceride）堆積，並透過活化磷酸激酶（MAPK）和腺苷單磷酸活化蛋白激酶（AMPK），達到降低血脂與血壓的功效。

為何有些仙草凍會如此滑嫩Q彈？ 揭密其中原因

街市或古刨冰店販售的1大塊仙草凍，口感鮮脆易斷，大多是添加最便宜，也較為常見的凝固劑「洋菜粉」，但有些店家為了要讓仙草口感更為綿密、滑嫩且Q彈，就會添加價位較高的「寒天或海藻膠」製成「嫩仙草」，讓質地更為滑嫩順口，以吸引民眾購買。

按下圖睇12款鮮芋仙食品熱量排名（熱量由低至高，按每份計）：

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如何製作仙草凍？跟著4步驟一起動手DIY

夏天一到，許多人可能會吃仙草，來達到消暑的效果，而許多店家更會將仙草做成仙草凍，搭配濃稠的仙草汁液與糖水，放入雪櫃冷藏，做成甜品供民眾購買食用。此外，民眾須注意若直接購買仙草相關產品時，可依據仙草汁液呈現的色澤與仙草凍的觸感來看，如外表看起來太過烏黑或Q彈，就應避免選購。

如果不想要買外面的仙草來吃，不妨可先購買即溶仙草粉6公克、水1000毫升、太白粉20公克、糖適量，在家跟著以下4步驟DIY仙草凍：

▸步驟1：1000毫升水加熱後，加入適當細砂糖或黑糖，煮滾後轉小火。

▸步驟2：加入即溶仙草粉，再將其拌勻。

▸步驟3：將太白粉先以小碗加入些許冷開水攪拌開來，再邊倒入仙草汁液中攪拌，均勻後即可關火。

▸步驟4：稍微降溫後，立即倒入容器中放涼，之後再將其放置雪櫃冷卻，軟嫩的仙草凍即可完成。



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濃縮仙草粉有苯甲酸疑慮？經稀釋後可安心食用

有些民眾可能會對市面上的仙草粉產生疑慮，擔心其中是否殘留對人體有害的化學物質。事實上，台灣過去確實有濃縮仙草粉被驗出含有苯甲酸，而根據美國國家醫學圖書館的數據資料顯示，成人每日每公斤攝取1至1.5公克苯甲酸，可能會引起胃痛、噁心和嘔吐，但由於經稀釋後的仙草粉所製作出來的仙草茶或仙草凍，每公斤最多僅含5毫克苯甲酸，與其他天然食物的苯甲酸含量差異不大，所以無須擔心會有過量攝取，而造成身體不適的問題。

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