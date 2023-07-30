消暑飲食｜沖凍水涼更燥熱？網友熱議6種消暑心得營養師推9種瓜菜

炎炎夏日裡，民眾通常會開冷氣降暑氣，然而電費也因此跟著飛漲，大傷荷包！此時若能搭配其他秘方，降低體感溫度，便可以減少些冷氣所耗的電費。



究竟除了吹冷氣之外，還有什麼方法能夠達到清爽、解熱的功效呢？快點一起來看看吧！台灣《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤1年內「消暑貼士」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的消暑貼士有哪些。

網絡熱議6大消暑貼士（按圖看清👇👇👇）

+ 2

天氣熱就要吃這些食物！ 6大消暑貼士1次告訴你

觀察1年內網友針對消暑貼士相關話題的討論，發現「食用消暑食材」是網友公認最有效的方式。夏季因酷熱的天氣會令人體水分快速流失，導致口乾舌燥、甚至產生脫水的情形，台灣營養師高敏敏就為民眾整理了幾種含水量高的食物，包括「冬瓜、青瓜、生菜、絲瓜、番茄、苦瓜、海帶、青椒、西瓜」等。

其中營養師更指出「絲瓜」的含水量高達94.6%，除了其水分能夠幫助人體解熱、預防中暑之外，內含有豐富的膳食纖維，也可以促進腸胃蠕動，改善便秘問題，清爽消暑更輕盈；而天氣炎熱也容易讓人沒有胃口、吃不下飯。

相關文章：消暑飲食｜防中暑熱傷害5種夏日補水法 學日本人喝這款茶降溫👇👇👇

+ 8

日前就有網友在知名網站發文，表示自己天氣太熱沒食慾，請益網友夏日的消暑美食，引起網友在留言區推薦「鹽水雞、夏威夷碗、健康餐盒、三文治」等冷盤，也有人提到「越南料理、泰國菜有很多涼拌菜餚，很清爽又開胃」，推薦夏日裡想要享受美食，又不想汗如雨下的民眾，可以試試以上的清爽佳餚。

另一派網友認為「解渴飲品」才是夏日解熱王道。不少人喜歡在購買午餐的途中順道買杯台式手搖飲品作為搭配，但有營養師提醒，市面上大多手搖飲品都含有大量糖分，雖然能夠短暫消暑，其熱量也為人體帶來了不少負擔；營養師推薦「麥茶、檸檬水、無糖綠茶、茉莉綠茶、椰子水」作為夏天去熱的飲品，並且點出檸檬水含有豐富的維他命C，可以幫助人體生津止渴，而椰子水則可以快速為身體補充水分，但同時也提醒民眾選擇天然的椰子水較健康。

沖冷水澡可以消暑？專家：沖了反而更燥熱

在流汗流了一整天後，不少人最直接的消暑方式便是沖個冷水澡，讓身體感覺涼爽一些，但卻有專家指出，想要藉著沖冷水澡來降溫，恐怕成效不彰，建議民眾想要靠「沖澡」消暑的話，最好「水溫要更熱一些」，這是因為人體在寒冷的環境時，為了維持體溫，會自動調節核心溫度，反而令體溫升高，不僅無法消暑，還可能更加燥熱；而洗熱水澡除了會增進血液循環，還可以散失身體裡的熱量，進而達到解熱的功效。

相關文章：消暑飲食｜越熱越要袪濕 多吃辣吃苦 6招消暑猶勝涼冷氣喝凍飲👇👇👇

+ 19

各地氣溫屢屢創下新高、酷熱難耐，令人揮汗如雨，相當難受，若你也擔心夏日電費爆表，不捨得打開冷氣的話，不妨試試以上網友熱議的6大消暑貼士，省下大筆電費，也給你透心涼的夏天！

延伸閱讀：

食藥署查飲品冰品：手搖飲甜度2顆方糖 實際驗出12顆

糖尿病患者吃什麼好？5種低GI食物 吃了幫你控制血糖

【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」