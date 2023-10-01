新鮮雞蛋｜蛋黃散唔新鮮？殼太薄別買？專家3招辨別雞蛋新鮮度

過期進口蛋引發食安疑慮，台灣許多民眾不敢購買盒裝蛋，因此，如何挑選新鮮雞蛋，便成為消費者關心的議題。



台灣輔仁大學食品科學系高彩華教授提出「辨別雞蛋新鮮度」3大方式，分別為「外觀無破損」、「鼻聞無異味」與「蛋黃飽滿／蛋白豐厚」，供民眾買蛋時參考。

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▸雞蛋外觀有無破損：經過洗選後，排除裂殼蛋，但雞蛋運輸過程中不免有些碰撞，導致蛋殼不完整，一旦蛋殼破裂，便會讓微生物有機可趁，跑進去蛋內影響鮮度，吃了之後，便可能因此危害健康。而在挑選時，應先觀察蛋殼，以稍微平滑為主，下列3種蛋品，則千萬不要購買：

1. 表面裂痕。

2. 破蛋。

3. 殼太薄。



「雞蛋很容易受到微生物污染」台灣林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海提醒，如果發現蛋殼破損，就應捨棄不吃，以免感染金黃葡萄球菌、大腸桿菌、沙門氏菌。一旦食用，便可能引發急性腸胃炎，出現噁心、嘔吐、腹痛、腹瀉、發燒等症狀。

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▸鼻聞有無異味：購買時，可先聞聞雞蛋有無異味，由於新鮮雞蛋並不會散發其他味道，如果有出現異味，即有可能是沾附不潔物。

▸蛋黃形狀是否飽滿、豐厚：新鮮度較高的雞蛋，通常蛋白多會呈現濃厚狀，而蛋黃則是飽滿渾厚，不會散掉。

即使買到新鮮雞蛋，買回家之後，必須妥善冷藏。高彩華指出，蛋殼具有通透性，久放之後，水分和空氣跑進去蛋液中。因此，不管是洗選蛋或散裝蛋，回家後都需冷藏，正常存放5至10天，仍沒有問題。但如果放太久，蛋白和蛋黃都會明顯變稀，應儘早食用。

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【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

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