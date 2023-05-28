食物安全｜發霉雞蛋用水洗仍不能吃！黴菌耐高溫恐致肝功能異常

黴菌喜歡在潮濕、溫度適宜的環境下滋生，特別是台灣，一般濕度較大的環境下的雞蛋就容易長黴，不過發霉的雞蛋千萬不能吃，若是吃到黴菌毒素恐容易出現噁心、嘔吐、食慾減退、發燒、腹痛等症狀，時間久恐出現更嚴重狀況。



發黴的雞蛋還能吃嗎？答案是不能，台灣中原大學生物科技學系副教授招名威在Facebook表示，因為發黴後的雞蛋用水洗無法去除黴菌毒素，而且無論是什麼原因引起的發黴，即使外殼只有一點點發黴，黴菌也能通過雞蛋殼上細小的孔洞進到雞蛋內部，其實整個雞蛋很可能都會被黴菌感染了。

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招名威說，曾發黴的雞蛋清洗完外殼雖然乾淨，看似沒有發黴的斑點或毛狀，但吃下肚還是會有風險的。發黴的毒素耐高溫，普通的蒸、煮、炒、炸等日常烹飪方式，無法去除其中的黴菌毒素，吃多了還容易出現噁心、嘔吐、食慾減退、發燒、腹痛等症狀。

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招名威指出，若是吃到被黃麴黴毒素污染的雞蛋，連續2至3周後可能出現肝臟腫大、肝區疼痛、黃疸、腹水、下肢浮腫及肝功能異常，都是非常危險的狀況。建議看到發黴的食物就扔掉，不要貪小便宜，這樣才不至於會傷財傷身。

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