雞蛋｜怎避免吃進沙門氏菌？幾時清洗雞蛋有學問！安全食用2關鍵

許多人喜歡半熟蛋的口感，也有的人喜歡吃火鍋沾生雞蛋享用，不過小心了！如果雞蛋在烹煮前沒有清洗，蛋殼上可能會有沙門氏菌等病原菌，若吃下肚會引發急性腸炎腸胃炎，嚴重還會有致命危險；而如果雞蛋清洗過後，也千萬別再放進雪櫃保存，否則反而提高微生物入侵的可能性。專家提醒，雞蛋烹煮前一定要清洗，而料理方式須煮到全熟，才不會有衛生安全疑慮。



根據台灣董氏基金會食品營養中心於2021年所進行台灣人採購蛋品行為調查，發現有36%的人常吃半熟蛋、1%的人會吃生蛋。在烹煮前，整體有近一半（42%）的人不會清洗雞蛋，更糟糕的是，會吃半熟蛋或生雞蛋的人，有更高比例（55%）不會清洗雞蛋，恐有衛生安全之慮。

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董氏基金會食品營養中心許惠玉主任表示，蛋殼表面因雞糞的沾染，容易有大腸桿菌及沙門氏菌的附着，若在打蛋之前未將蛋的表面清洗乾淨，蛋殼與可食雞蛋會互相接觸造成病原菌的污染。

想殺死沙門氏菌，烹煮溫度必須為71°C，只要「烹煮前清洗＋全熟」就可避免沙門氏菌的危害。

但要特別注意的是，許惠玉主任提醒，應避免用水清洗雞蛋再冷藏保存，可能會因為潮濕破壞「護膜」，不但無法消滅沙門氏菌，還提高致病微生物入侵蛋內的可能性，所以要烹煮前再清洗。

由於雞蛋營養豐富，擁有高品質的蛋白質，可供生長發育及組織修補，卵磷脂作為血液中的清道夫清除壞的膽固醇，膽鹼可用來合成重要神經傳導物質乙醯膽鹼，幫助大腦記憶和學習，並富含維他命A、D、E、B12及礦物質鈣、鐵、磷、鉀等營養素，她也向大家呼籲，每天適時攝取一顆雞蛋。

最後也再次提醒，無論是洗選或未洗選蛋，記得務必要「烹煮前清洗＋全熟」，才能安全、安心、健康地享用雞蛋。

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