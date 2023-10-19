豌豆苗好處｜護膚降血壓4大功效3類人慎食　維他命C=藍莓7倍！

豌豆苗蘊含豐富營養，不但有抗氧化力，仲有滿滿的維他命C，甚至有蔬菜之王的美名。它有6大功效，護膚是其中之一！但這種營養豐富的食物，也有人要小心慎吃。



豌豆苗蘊含豐富營養，不但有抗氧化力，仲有滿滿的維他命C（istockphoto）

豌豆苗維他命C=藍莓7倍！被譽為蔬菜之王

豌豆苗含有大量維他命C，是藍莓的7倍、菠菜2.1倍，一碗豆苗可提供每日所需維他命C的35%。維他命C除了具有抗氧化功效，還可促進淋巴細胞和吞噬細胞等白血球的產生，有助抵抗細菌感染。同時它還富有多種營養，如維他命E、B群等，具備強力的抗氧化能力，β胡蘿蔔素更是小松菜的1.5倍。

豌豆苗維他命C為藍莓的7倍被譽為蔬菜之王（網上圖片）

日本管理營養士深瀬裕奈將豆苗譽為「蔬菜之王」，除了維他命外，它還含有多種人體必需的氨基酸，營養價值極高。同時豆苗還含有豐富的鉀離子，有助於預防中風，協助正常的肌肉收縮，以及穩定血壓，令血液順暢流動。

豌豆苗4功效 利尿護膚都得！

豆苗是我們日常生活中常見的的食材，中國《人民日報》也曾分享它的營養功效：

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1.豆苗含有極豐富的鈣質和維他命，有利尿、止瀉、消腫、止痛和助消化等作用。

2.豆苗的β胡蘿蔔素比菠菜、韭菜、油菜等蔬菜的含量還要高，可有效預防夜盲症、乾眼症，以及改善視網膜黃斑部病變等眼部疾病。

3.豆苗性清涼，對清除體內積熱也有一定的功效。如若因熱氣而引起的口腔發炎、牙齦紅腫、口氣難聞、大便燥結、小便金黃等情況都有一定的改善作用。

4.豆苗也可使肌膚光滑柔軟。豌豆又名澡豆，可令人面色光澤。所謂澡豆，即是將豌豆放入洗澡盆中，作為去除皮膚上油脂之用，因為它含有幼嫩滑潤的維他命B，可以作為潤肌膚之用。不妨試下，將豆苗磨碎而塗在皮膚上，即可去掉肌膚上的油脂，使肌膚光滑。

豆苗豐富營養3類人慎食

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雖然豆苗蘊含豐富營養，但也有人是不適合食用它的。食用豆苗有3類人要小心。

1.腎臟功能不佳者

根據台灣仁愛醫院的資料，豆苗的鉀含量高，可能會加重腎臟從血液中去除鉀的工作量，令病情加重。



2.低血壓患者

豆苗中的鉀具有降血壓的功效，所以低血壓患者應避免食用高鉀的食物，令病情加重。



3.過敏人士

因爲每個人的體質都不一樣，所以對於食物的敏感程度也不一樣，而豌豆苗屬於一種草本植物，食用後是有可能會引起過敏，因此過敏體質人士還是要小心。



資料來源：人民日報/永豐有機農場/醫聯網/康健/台灣仁愛醫院